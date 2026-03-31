Músico mexicano pide eutanasia: su dura historia revelada

El reconocido músico mexicano Sabo Romo sorprendió recientemente al revelar que contempla la posibilidad de recurrir a la eutanasia en el futuro. La decisión ha generado un amplio debate entre sus seguidores y el público en general en redes sociales.
El artista, recordado por su trayectoria en la emblemática banda de rock Caifanes, compartió su postura respecto a cómo desea enfrentar la vejez y el deterioro físico que podría llegar con el paso del tiempo. Según declaraciones recientes, el bajista expresó que desea tener el derecho de decidir sobre su vida cuando considere que su calidad de vida ya no sea la adecuada.
El músico explicó que su decisión no está condicionada únicamente a una enfermedad grave, sino a la posibilidad de perder autonomía o enfrentar una situación que considere incompatible con su bienestar personal. La historia personal del cantante Sabo Romo también ha estado marcada por episodios difíciles.
En 2020, el artista fue víctima de una agresión que le provocó la pérdida de la visión en uno de sus ojos, un hecho que cambió su vida y su perspectiva sobre el futuro. A pesar de esta situación, el músico ha continuado activo en el ámbito artístico y ha demostrado resiliencia ante la adversidad.
Más del artista que busca la eutanasia en un futuro
Romo, considerado una figura influyente dentro del rock mexicano, ha destacado por su talento como bajista, compositor y productor. Su participación en Caifanes lo consolidó como uno de los músicos más importantes del género en México, contribuyendo a la creación de canciones que marcaron a varias generaciones y posicionaron a la agrupación como un referente del rock en español.
El tema de la eutanasia continúa siendo objeto de discusión en distintos países, especialmente por las implicaciones éticas, médicas y legales que conlleva.
Para algunos, representa una opción válida cuando una persona desea evitar sufrimientos prolongados; para otros, es un tema que debe abordarse con extrema cautela. Las declaraciones del músico han reavivado el debate sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y la importancia de la autonomía personal en situaciones relacionadas con la salud y el envejecimiento.