Miss Guatemala Rashel Paz reaparece tras 40 días de ausencia

La Miss Guatemala, Raschel Paz, volvió a captar la atención de sus seguidores luego de haber permanecido alejada de las redes sociales por más de 40 días. La joven reina de belleza reapareció recientemente con un mensaje en el que explicó que su ausencia respondió a un proceso personal que describió como "muy sanador".
Además, aseguró que necesitaba desconectarse completamente del mundo digital para enfocarse en su bienestar emocional. La noticia generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes habían notado su prolongado silencio en plataformas digitales.
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Según explicó la propia Raschel Paz,, la decisión de alejarse de las redes no fue improvisada, ya que meses atrás había adelantado que deseaba tomar una pausa para reconectar con sus objetivos personales y espirituales. Durante su regreso, la Miss Guatemala expresó que este tiempo fuera de la exposición pública le permitió reflexionar, reencontrarse consigo misma y priorizar su salud mental.
Raschel Paz, Alexandra Paz es una modelo guatemalteca y actual representante del país en certámenes internacionales de belleza. Fue coronada Miss Universo Guatemala 2025, destacando no solo por su imagen, sino también por su formación académica y compromiso social.
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La joven es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y domina varios idiomas, entre ellos inglés, francés y alemán, lo que ha fortalecido su proyección internacional. Además de su carrera en el modelaje, Raschel Paz, ha participado en iniciativas sociales enfocadas en educación, empoderamiento femenino y apoyo a comunidades vulnerables, consolidando un perfil que combina belleza con propósito.
Su historia también ha estado marcada por retos personales, incluyendo experiencias de bullying durante su infancia, situación que la motivó a fortalecer su autoestima y convertirse en una voz de inspiración para otras mujeres.
Su participación en concursos internacionales ha permitido posicionarla como una de las figuras jóvenes más destacadas del país dentro de la industria del modelaje y las causas sociales, consolidando una comunidad de seguidores en redes sociales que sigue de cerca cada paso de su carrera.