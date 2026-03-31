Super Mario Regresa: Fechas y Detalles de Su Estreno

La franquicia del fontanero más famoso del mundo vuelve a la pantalla grande con Super Mario Galaxy, una historia que llevará a los espectadores a recorrer distintos planetas y escenarios del universo.
En esta nueva entrega, Mario deberá enfrentarse a desafíos intergalácticos para salvar nuevamente a la princesa Peach y proteger el equilibrio del cosmos. La trama combina acción, comedia y elementos de fantasía que recuerdan al popular videojuego del mismo nombre, uno de los más exitosos de la saga.
La película explora el crecimiento del personaje y su relación con sus aliados, mientras se enfrenta a un poderoso enemigo que amenaza con dominar la galaxia.
Personajes clásicos y nuevas sorpresas
Entre los protagonistas que regresan se encuentran Luigi, fiel compañero de Mario, el imponente villano Bowser y otros personajes icónicos del universo de Nintendo.
Además, la historia incorpora nuevas criaturas y aliados espaciales que acompañarán al héroe en su travesía, ampliando el mundo que los fanáticos han seguido durante décadas.
Voces reconocidas en el doblaje original
El elenco de voces reúne nuevamente a figuras destacadas de Hollywood. El actor Chris Pratt presta su voz a Mario, mientras que Anya Taylor‑Joy interpreta a la princesa Peach.
Por su parte, Charlie Day da vida a Luigi y Jack Black regresa como Bowser, aportando humor y carisma al antagonista principal. La producción apuesta por mantener el éxito del reparto que conquistó al público en la película anterior.
Fechas de estreno en Guatemala
La expectativa por la cinta es alta en el país. El preestreno de Super Mario Galaxy está programado para el 1 de abril, mientras que el estreno oficial en cines guatemaltecos será el 2 de abril.
Se espera una gran afluencia de familias y fanáticos del videojuego, quienes han seguido la evolución del personaje desde sus primeras apariciones en consolas.
El fenómeno global de Mario Bros
El éxito reciente de la franquicia en el cine ha demostrado el enorme impacto cultural de Mario. La anterior película basada en el personaje logró cifras millonarias en taquilla a nivel mundial y revitalizó el interés por la saga, tanto en nuevas generaciones como en seguidores históricos.
La combinación de nostalgia, animación de alta calidad y una narrativa accesible ha convertido a estas producciones en eventos cinematográficos familiares. Con esta nueva entrega, los estudios buscan repetir el fenómeno y consolidar a Mario como uno de los personajes más rentables del entretenimiento actual.