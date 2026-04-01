 Concursante de Miss Grand se hace viral con enérgico baile
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Concursante de Miss Grand se vuelve viral tras enérgico baile en traje de baño

Se olvidó de la pasarela y se puso a bailar: candidata de Miss Grand en bikini desata locura en redes.

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Darathorn Yoothong, Redes sociales
Darathorn Yoothong / FOTO: Redes sociales

El certamen Miss Grand Thailand 2026 dejó mucho más que una corona. Aunque la ganadora fue Pattama Jitsawat, el verdadero fenómeno viral lo protagonizó la joven Darathorn Yoothong, representante de Kalasin, quien revolucionó la competencia con una presentación fuera de lo común.

Durante el segmento en traje de baño, donde tradicionalmente las concursantes realizan caminatas elegantes y poses cuidadas, Yoothong decidió romper el molde. En lugar de seguir el protocolo, ejecutó una rutina de baile con pasos inspirados en el hip hop, combinando energía, actitud y dominio escénico.

El "Kalasin Strut" que conquistó internet

Los videos del momento no tardaron en viralizarse en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde usuarios bautizaron su presentación como el "Kalasin Strut". En los clips se observa cómo la concursante utiliza todo el escenario, alternando pasos de baile con poses típicas de certamen.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudieron su autenticidad y seguridad, otros se mostraron sorprendidos por lo inusual de la propuesta. Comentarios como "es la más divertida del concurso" o "esto es lo que necesitaban los certámenes" se multiplicaron en redes.

Su actuación logró algo poco común: desviar la atención del resultado final hacia un momento espontáneo que conectó con la audiencia global.

¿Quién es Darathorn Yoothong?

Darathorn Yoothong es una joven tailandesa de 18 años que participó como Miss Grand Kalasin, representando a una de las 77 provincias del país. Antes de su salto a la fama viral, ya tenía experiencia como bailarina, compartiendo coreografías en sus redes sociales.

Su formación en danza explica la soltura y seguridad que mostró en el escenario. Actualmente estudia inglés y lingüística, y su participación en el certamen marcó su primera exposición mediática a gran escala.

Aunque no ganó la corona y se ubicó dentro del Top 20, su impacto fue mucho mayor que el de muchas finalistas.

¿Por qué hizo pasos de hip hop en su pasarela?

Lejos de ser un acto improvisado, su presentación refleja su identidad como bailarina. Yoothong decidió integrar su talento en la pasarela, apostando por una propuesta auténtica que rompiera con lo tradicional.

En un certamen que cada vez prioriza más el espectáculo y la conexión con el público, su decisión puede interpretarse como una estrategia para destacar entre decenas de participantes.

Además, Miss Grand se ha caracterizado en los últimos años por incorporar elementos de entretenimiento, lo que abre espacio a presentaciones más dinámicas y menos rígidas.

Otros momentos virales del certamen

La edición 2026 también dejó otro momento ampliamente comentado: el incidente de Kamolwan Chanago, quien sufrió un percance con sus carillas dentales en plena presentación.

Lejos de detenerse, la concursante manejó la situación con profesionalismo, ajustando las piezas y continuando su participación, lo que le valió elogios por su seguridad.

Ambos momentos reflejan cómo los certámenes de belleza están evolucionando hacia formatos donde la espontaneidad y la personalidad pueden ser tan relevantes como la elegancia tradicional.

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