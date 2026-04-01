 Larissa Riquelme: Apoya a Paraguay hacia Mundial 2026
Farándula

Larissa Riquelme reaparece en bikini y enciende las redes apoyando a Paraguay rumbo al Mundial 2026

La icónica "Novia del Mundial 2010" reaparece en bikini desde la playa y vuelve a encender la pasión por Paraguay rumbo al Mundial 2026.

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Larissa Riquelme, Redes sociales
Larissa Riquelme / FOTO: Redes sociales

La modelo paraguaya Larissa Riquelme vuelve a acaparar la atención mediática tras compartir una serie de fotografías en bikini que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Su aparición no solo despierta nostalgia, sino que también coincide con un momento clave para su país: el regreso de Paraguay a la máxima cita del fútbol mundial.

Riquelme, recordada internacionalmente como la "Novia del Mundial 2010", se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de aquel torneo en Sudáfrica, donde su carisma y estilo la posicionaron como un fenómeno global.

Las fotografías que encienden las redes

En su reciente publicación, Larissa Riquelme aparece recostada en la orilla del mar, luciendo un diminuto bikini en tonos cálidos y gafas de sol, en una escena que combina sensualidad y naturalidad. La imagen, acompañada de un breve mensaje, ha generado miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas.

Los usuarios no tardaron en destacar su figura, su confianza y el hecho de que, a más de una década de su salto a la fama, sigue manteniéndose como una de las figuras más atractivas y comentadas en redes sociales.

El contexto playero, la luz natural y la pose relajada refuerzan una imagen fresca que conecta con el público y que muchos interpretan como un guiño al ambiente festivo que rodea al fútbol.

¿Quién es Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme es una modelo, presentadora y figura mediática paraguaya que alcanzó notoriedad mundial durante la Copa del Mundo de 2010. Su imagen en las gradas, alentando a la selección paraguaya con un teléfono celular entre su escote, dio la vuelta al mundo y la convirtió en un símbolo del torneo.

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Larissa Riquelme Modelo del Mundial 2022 -

Desde entonces, ha participado en campañas publicitarias, programas de televisión y proyectos personales que han consolidado su presencia en el entretenimiento latinoamericano.

Su popularidad ha trascendido generaciones, convirtiéndola en un referente cuando se habla de figuras virales ligadas al fútbol.

Paraguay y el sueño mundialista 2026

El regreso de Paraguay al escenario mundialista en 2026 ha despertado una ola de entusiasmo entre sus aficionados. La selección busca recuperar protagonismo y escribir una nueva historia en el torneo más importante del fútbol.

En este contexto, figuras como Larissa Riquelme retoman su papel como embajadoras no oficiales del fervor futbolero, conectando con la afición desde un ángulo más emocional y mediático.

Su apoyo, aunque simbólico, tiene un impacto significativo en redes sociales, donde miles de seguidores se suman al entusiasmo colectivo por ver nuevamente a Paraguay competir a nivel mundial.

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