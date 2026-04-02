Escalofriante relato de Marta Fort sobre su padre fallecido

Marta Fort dejó a todos impactados tras revelar una serie de experiencias paranormales que, según asegura, ocurrieron en su hogar luego de la muerte de su padre, el mediático empresario, actor y cantante, Ricardo Fort.
El testimonio, que rápidamente se viralizó, describe situaciones inquietantes en el departamento familiar ubicado en el barrio de Belgrano, donde la joven vivió durante años junto a su hermano mellizo.
Una presencia que nunca se fue
Según relató Marta Fort, todo comenzó poco después del fallecimiento de su padre en 2013. Desde entonces, una sensación extraña empezó a instalarse en la vivienda.
"Era como una energía, yo siento, que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas, que tenían que ver con él", contó.
Lo que en un inicio parecía una percepción personal, pronto tomó un giro mucho más inquietante cuando otras personas comenzaron a experimentar fenómenos similares.
Uno de los aspectos más impactantes del relato es que no solo se trataba de sensaciones o ruidos. Según la influencer, hubo personas que afirmaron haber visto a su padre después de su muerte.
"Había gente de mi casa que decía que lo vio en carne y hueso después de que falleció", reveló.
Incluso mencionó el testimonio del encargado del edificio, quien aseguró haber visto la figura del empresario en áreas comunes.
"El otro lo vio al lado del ascensor en el palier", relató, dejando entrever la dimensión del fenómeno.
Luces, pasos y señales inexplicables
Más allá de los supuestos avistamientos, Marta Fort también describió situaciones difíciles de explicar. Entre ellas, cortes de energía que ocurrían en momentos específicos.
De acuerdo con su testimonio, cada vez que hablaban de su padre, la luz se apagaba repentinamente, como si algo respondiera a su presencia.
Aunque ella nunca llegó a verlo directamente, sí vivió episodios inquietantes dentro de su casa.
"Yo nunca lo vi a él, pero sí escuchaba pasos. No me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él", confesó.
Una decisión definitiva
Con el paso del tiempo, la repetición de estos episodios comenzó a afectar su vida cotidiana. Lo que al principio no generaba miedo, terminó volviéndose incómodo e insostenible.
Ante esta situación, Marta tomó una decisión radical: abandonar el lugar donde creció. "Me mudé por eso, sí", reconoció sin rodeos.
La influencer explicó que la convivencia con estos fenómenos terminó por superar cualquier intento de normalizarlos.
¿Quién era Ricardo Fort?
Ricardo Fort fue un empresario, figura televisiva y personalidad mediática argentina que alcanzó gran popularidad por su estilo extravagante, su presencia en la televisión y su fuerte personalidad.
Conocido como "El Comandante", Fort se convirtió en un personaje icónico del espectáculo latinoamericano, participando en realities, programas de entretenimiento y producciones teatrales. Su vida de lujo, sus opiniones sin filtro y su cercanía con el público lo posicionaron como una figura única en la cultura pop.
Falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años, a causa de complicaciones derivadas de una hemorragia digestiva, en medio de problemas de salud que lo acompañaron durante varios años.
Más allá de lo paranormal
Además de este impactante relato, Marta Fort también ha sido noticia por su postura frente a las críticas sobre su estilo de vida.
En una reciente transmisión en vivo, respondió sin filtros a quienes cuestionan que no esté estudiando una carrera universitaria: "No estudio nada, hago lo que quiero, me dedico a lo que quiero, por suerte", expresó, marcando su independencia.
Asimismo, reflexionó sobre sus relaciones personales y cómo ha aprendido a establecer límites, especialmente en lo económico. "¿Por qué me toca? Yo no soy madre de nadie", dijo, al recordar situaciones en las que asumía gastos de otras personas.