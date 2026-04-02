Mia Khalifa Impacta con Look Llamativo en Semana Santa

La influencer y ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir una fotografía en Instagram que no pasó desapercibida.
La publicación, en la que aparece luciendo un diminuto bikini junto a una piscina, se volvió viral no solo por su apariencia, sino por la frase que la acompañaba: "fresita con cara de diablita", un mensaje que desató polémica especialmente por el contexto en el que fue publicada: la Semana Santa.
La publicación que encendió las redes
En la imagen, Mia Khalifa posa con un look veraniego, gafas de sol y una bebida en la mano, proyectando una estética relajada y sensual. Sin embargo, el contenido generó debate inmediato.
Por un lado, miles de seguidores reaccionaron con elogios, destacando su belleza y seguridad. Por otro, surgieron críticas de usuarios que consideraron inapropiada la publicación debido al significado religioso de la Semana Santa.
El contraste entre la fecha y el tono de la imagen, sumado a la frase utilizada, fue el detonante de la controversia.
@miakhalifa
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¿Quién es Mia Khalifa?
Mia Khalifa es una figura mediática de origen libanés-estadounidense que ganó notoriedad mundial por su breve paso en la industria del cine para adultos.
Tras retirarse de ese ámbito, logró reinventarse como influencer, comentarista deportiva y personalidad digital, acumulando millones de seguidores en redes sociales.
Su presencia en internet ha estado marcada por constantes polémicas, declaraciones controversiales y una fuerte conexión con su audiencia.
@miakhalifa ♬ original sound - Mia K.
Sus relaciones sentimentales
En el ámbito personal, Mia Khalifa también ha estado en el foco mediático por sus relaciones sentimentales.
Estuvo casada con el chef sueco Robert Sandberg, con quien posteriormente se divorció. Más adelante, mantuvo una relación con el rapero puertorriqueño Jhay Cortez, la cual también llegó a su fin.
Estos vínculos han sido seguidos de cerca por sus seguidores, convirtiéndose en parte de su narrativa pública.
Polémicas que la siguen rodeando
La reciente publicación no es un hecho aislado. A lo largo de los años, Mia Khalifa ha protagonizado múltiples controversias, desde declaraciones políticas hasta enfrentamientos en redes sociales.
Su estilo directo, provocador y sin filtros la ha convertido en una figura polarizante: mientras algunos la apoyan por su autenticidad, otros critican sus posturas y decisiones.
En este caso, la combinación de una imagen sensual con una frase sugerente durante una fecha significativa para muchos creyentes volvió a encender el debate.