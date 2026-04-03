 Ben-Hur: El Regreso Anual Cada Semana Santa
Farándula

Ben-Hur regresa cada Semana Santa

"Devuélveme a mi madre y a mi hermana, y olvidaré todos los juramentos que fui haciendo a cada golpe de aquel remo al que tú me encadenaste", tremenda frase esa de Ben Hur. Para mí, semana santa es eso. Esa película.

  • 09:06, Abr 03 2026
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Ben-Hur , Cortesía
Ben-Hur / FOTO: Cortesía
Gabriel Arana Fuentes
Columna de cine
Gabriel Arana Fuentes Destacada

Periodista cultural todoterreno amante del cine. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2017. De la prensa escrita a la digital, ha sido editor, docente y consultor. Además, actor ocasional.

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En Guatemala, Ben-Hur no se buscaba ni se programaba desde la voluntad individual; se imponía como parte del calendario doméstico, con horarios rígidos, cortes comerciales y una sala llena que aceptaba la transmisión como un acto compartido. Ocho personas - en mi caso- frente al televisor, platos servidos, procesiones afuera y un calor espeso que no interrumpia la atención, construían una experiencia donde la película dominaba el tiempo y el espacio. Ese contexto convertía la proyección en un rito sostenido por la repetición anual, muy lejos de la lógica actual donde el streaming fragmenta, el teléfono interrumpe y la escena se diluye en pausas constantes que rompen cualquier continuidad emocional.

El doblaje en español -y siempre hablo de él- no funcionaba como complemento sino como columna vertebral de esa experiencia, y en ese terreno Víctor Mares fijó una versión de Judá que permanece en la memoria con una intensidad que incluso desplaza la imagen. Su registro profundo no solo transmitía autoridad, también otorgaba densidad moral a cada línea, en especial a frases cargadas de resentimiento y cálculo, que bajo su interpretación adquirían una elegancia amenazante. No se trataba de fidelidad al texto original de Lew Wallace, sino de una adaptación que privilegiaba impacto y claridad, convirtiendo la voz en un puente entre la pantalla y una audiencia que asumía esa versión como definitiva. La he visto en inglés, realmente dicen casi lo mismo pero de otra manera.

Heston como destino

Charlton Heston quedó encapsulado en dos figuras que definieron no solo su carrera, sino también una forma de consumir cine religioso en televisión: Judá Ben-Hur y Moisés en The Ten Commandments. Mientras la segunda opera como un gran símbolo apoyado en logros técnicos de su época, la primera mantiene una vigencia cinematográfica que trasciende la nostalgia, gracias a su estructura dramática, su construcción de tensión y su capacidad para sostener el conflicto sin depender exclusivamente del espectáculo. La comparación evidencia una diferencia clara entre iconografía y narrativa, donde Ben-Hur conserva una fuerza que no se reduce al recuerdo.

La escena en la que Judá se presenta ante Messala como heredero de Quintus Arrius mantiene su eficacia porque no necesita exageración ni violencia inmediata para imponerse. El peso recae en el simbolismo de la supervivencia, en la idea de regresar desde una condena diseñada para eliminarlo, y en la forma en que esa presencia desmonta la certeza del adversario. Los silencios... ya no se ve eso en el cine. Esa frialdad convierte el momento en el verdadero núcleo dramático de la película, por encima incluso de sus secuencias más celebradas con las cuadrillas.

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El rito que sostenía esa experiencia se ha debilitado con el tiempo, marcado por la ausencia de quienes compartían la sala y por la fragmentación de las rutinas familiares, pero la película no depende exclusivamente de ese contexto para sostenerse. Parte de su permanencia responde a una memoria cultural construida desde el cine y la televisión abierta, mientras otra parte se sostiene en decisiones formales que no han sido replicadas con la misma contundencia. Por eso, cada Semana Santa activa un recuerdo que no se limita a la nostalgia, sino que reafirma a Ben-Hur como una obra que sobrevive tanto por lo que representa como por lo que sigue siendo capaz de provocar en quien vuelve a ella.

"Devuélveme a mi madre y a mi hermana, y olvidaré todos los juramentos que fui haciendo a cada golpe de aquel remo al que tú me encadenaste", tremenda frase esa de Ben Hur. Para mí, semana santa es eso. Esa película.

@gabrielaranafuentes

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