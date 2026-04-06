 Tokischa Sin Ropa en Iglesia: Fotos Impactantes Semana Santa 2026
Farándula

FOTOS: Tokischa posa sin ropa en una iglesia en plena Semana Santa 2026

La polémica cantante dominicana causó revuelo en las redes tras compartir imágenes "Como Dios la trajo al Mundo" dentro de una iglesia de San Sebastián, España.

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Tokischa-emisoras-unidas-abril-2024.png / FOTO:

Tokischa, reconocida cantante y vedette dominicana, sorprendió a propios y extraños al compartir imágenes donde aparece en topless dentro de una iglesia durante la Semana Santa de 2026. 

La artista posó de perfil sobre una banca de madera, al interior del templo de San Sebastián, dejando ver parte de su cuerpo y generando un intenso debate en redes sociales.

Detrás de ella, en la foto, se aprecia la figura de Jesús en un altar, acentuando la escena con la arquitectura sobria del recinto religioso.

El momento elegido, Semana Santa, y la ubicación dentro de un templo católico, amplificaron la reacción del público.

Las fotos, compartidas por Tokischa en sus redes sociales, llegaron justo cuando la comunidad cristiana conmemora los últimos días de la vida de Cristo, desde la crucifixión hasta la resurrección, lo que añadió un matiz polémico y cuestionamientos sobre los límites entre el arte y el respeto religioso.

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Tokischa iglesia - Instagram

Explica el propósito de las fotografías

Ante la ola de críticas, Tokischa explicó que las fotografías forman parte del cortometraje "No margine", dirigido por Karim Coppola.

Tokischa describió esta experiencia como "única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado", expresando su esperanza de que el público la disfrute.

La cantante también compartió su perspectiva personal sobre la fe y la espiritualidad, distanciándose de las interpretaciones más ortodoxas.

 "Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mí misma, es amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores", afirmó Tokischa en sus redes sociales.

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Tokischa topless iglesia - Instagram

Además, añadió una reflexión sobre la presencia divina: "Nunca entiendo el dicho ‘Dios ven pronto’ a mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia".

La publicación de las imágenes generó una discusión considerable, con muchos cuestionando si se trataba de una expresión artística válida o una falta de respeto a un espacio y un tiempo sagrados.

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