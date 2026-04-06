 Primera Novia del Mundial: ¿Quién Fue y Su Historia?
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¿Quién fue la primera novia del Mundial?

Con la llegada del Copa Mundial de la FIFA 2026, la memoria colectiva del fútbol revive uno de los momentos más icónicos de la cultura popular: el surgimiento de la llamada "novia del Mundial", un título no oficial pero profundamente arraigado entre los aficionados.

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Novias del Mundial, Redes sociales
Novias del Mundial / FOTO: Redes sociales

La primera en recibir el apodo de Novia del Mundial fue Mar Castro, mejor conocida como "la Chiquitibum", quien se convirtió en un fenómeno durante el Copa Mundial de la FIFA 1986 celebrado en México.

El origen de la "novia del Mundial"

Todo comenzó con un comercial de cerveza transmitido durante el Mundial de 1986. En él, aparecía una joven Mar Castro animando desde las gradas mientras sonaba la popular porra "chiquitibum a la bim bom ba".

Su forma de bailar, su carisma y su energía captaron de inmediato la atención del público. En cuestión de días, su imagen se volvió viral —mucho antes de que existieran las redes sociales— y fue bautizada como "la Chica Chiquitibum" y, posteriormente, como "la novia del Mundial".

El impacto fue tal que Castro se convirtió en un símbolo del ambiente festivo del torneo, representando la pasión, la alegría y la identidad del aficionado mexicano.

Una fama inesperada

Curiosamente, el éxito no fue planeado. Mar Castro, quien tenía apenas 20 años en ese entonces, participó en el comercial como extra mientras estudiaba arte dramático.

Según relató en entrevistas, incluso modificó su vestuario improvisadamente, recortando su camiseta para sentirse más cómoda, sin imaginar que ese detalle terminaría siendo parte de una imagen icónica.

Aunque la fama le abrió puertas en el mundo del entretenimiento, también reconoció que en ocasiones le incomodaba ser recordada únicamente por ese momento y no por su trabajo artístico.

Su carrera después del Mundial

Tras el boom mediático, Mar Castro continuó su camino en la industria. Participó en campañas publicitarias, incursionó en el cine y desarrolló una faceta musical.

Fue vocalista de la banda "Azul" en Hollywood y posteriormente creó su propio proyecto musical llamado "Seah", donde exploró una fusión de rock con sonidos gitanos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió alejarse de los reflectores y llevar una vida más privada.

¿Qué fue de la Chiquitibum?

Actualmente, Mar Castro reside en Los Ángeles, Estados Unidos, donde ha construido una vida lejos del espectáculo. Aunque mantiene presencia en redes sociales, su actividad es limitada y suele compartir momentos personales, como viajes o paisajes.

A sus 60 años, se mantiene como una figura recordada con cariño por generaciones que vivieron el Mundial de 1986, y también por nuevas audiencias que descubren su historia gracias al resurgimiento del interés por el torneo.

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