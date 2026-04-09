 Actriz de 'La Oficina' pide ayuda a Sheinbaum por escándalo
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Actriz de La Oficina rompe el silencio y pide ayuda a Sheinbaum por escándalo de violencia

La actriz Alejandra Ley encendió la polémica al solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La oficina / FOTO: La oficina

La actriz y comediante Alejandra Ley, reconocida por su participación en la serie La Oficina se colocó en el centro de la discusión pública. Lo anterior, derivado de una denuncia por presunta violencia de género dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La artista solicitó directamente la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que se revise el proceso interno del sindicato y se garanticen condiciones justas para las personas involucradas. El conflicto gira en torno a cuestionamientos sobre el proceso electoral en el que resultó electo Omar de Fierro, el cual ha sido señalado por supuestas irregularidades.

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La Oficina - La Oficina

En este contexto, la actriz respaldó públicamente a la también integrante del gremio Aleyda Gallardo, quien denunció presuntos actos de presión, acoso y hostigamiento relacionados con integrantes del comité ejecutivo del sindicato. La polémica tomó mayor relevancia luego de que Ley difundiera un video en redes sociales en el que expone la situación y solicita que las autoridades federales analicen el caso.

La denuncia provocó diversas reacciones dentro del sector artístico, donde algunos actores han solicitado transparencia en el proceso y otros han pedido esperar a que las investigaciones determinen responsabilidades. El llamado de la actriz también reavivó la discusión sobre la violencia de género dentro de organizaciones del ámbito cultural y sindical.

Más de la solicitud de la actriz de La Oficina

Cabe destacar que, dicho tema en los últimos años ha tomado fuerza en México debido a la exigencia de mejores mecanismos de protección para las mujeres.  La solicitud de intervención presidencial elevó el caso a un nivel político, colocando en la agenda pública la necesidad de revisar los protocolos internos de instituciones vinculadas al sector artístico.

Paralelamente, Alejandra Ley continúa consolidando su carrera en la pantalla con su participación en la versión mexicana de "La Oficina", producción que ha logrado conectar con el público gracias a su estilo de humor basado en situaciones cotidianas del entorno laboral.

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Deanna Melillo encendió las redes al lucir un atuendo de encaje transparente que resaltó su figura y provocó miles de elogios de sus seguidores.

El éxito de la serie ha sido tal que la plataforma confirmó una segunda temporada, lo que refuerza el posicionamiento de la actriz dentro de la industria del entretenimiento.

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