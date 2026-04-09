 Gaby Spanic: Impactante Antes y Después de su Cirugía Facial
Farándula

Gaby Spanic sorprende al mostrar el antes y después de su nueva cirugía en el rostro

La actriz desafía estigmas sobre la belleza y el envejecimiento y defiende los procedimientos estéticos como actor de amor propio y dignidad.

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Gaby Spanic, Instagram
Gaby Spanic / FOTO: Instagram

Gaby Spanic, reconocida actriz venezolana, sorprendió a sus seguidores al compartir sin filtros el resultado de un lifting facial, reafirmando su compromiso con el amor propio y la autenticidad.

La intérprete decidió mostrar el proceso en sus redes sociales, donde reflexionó sobre los estigmas asociados a los procedimientos estéticos y la importancia de tomar decisiones personales desde el respeto por uno mismo.

Gaby Spanic explicó que su decisión de pasar por el quirófano no responde a las expectativas sociales, sino a la convicción de cuidarse y sentirse bien consigo misma. 

A través de un video en su cuenta de Instagram, enfatizó que para ella la dignidad personal no depende de la apariencia ni de la edad, sino de cómo se mira y se valora cada persona:

"La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma. Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación".

En su mensaje, Gaby Spanic puntualizó que la verdadera belleza no significa satisfacer las exigencias de los demás, sino ejercer la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida.

"Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita dignidad... me la reafirma. Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida.

Envejecer no es rendirse... es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad", compartió ante miles de fans que aplaudieron su sinceridad.

Detalles sobre su cirugía

Además de mostrar abiertamente los efectos del lifting facial, Gaby Spanic utilizó su canal de YouTube para ofrecer detalles sobre el procedimiento con una mirada honesta e íntima.

"Esto no se trata solo de una cirugía. Se trata de una decisión que lo cambia todo... por dentro y por fuera. Un proceso real. Íntimo. Sin filtros. Un antes y un después que muchos van a opinar... pero pocos se atreverían a vivir. ‘Volver a mí’ no es solo un nombre... es una verdad", expresó.

Gaby Spanic alcanzó la fama en 1998 tras interpretar a las gemelas Paulina Martínez y Paola Bracho en "La Usurpadora", telenovela que logró repercusión mundial y se tradujo a más de 120 idiomas.

De origen venezolano, su carrera despegó tras participar en Miss Venezuela 1992 y desde entonces se consolidó como un referente en el mundo artístico latinoamericano.

Además de su labor como actriz, Gaby Spanic se ha desempeñado como cantante, escritora y participante de reality shows. Su presencia escénica y capacidad para interpretar personajes complejos, en especial villanas icónicas, la consolidaron como una de las "reinas de las telenovelas" con seguidores en toda América Latina y otras regiones.

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La Usurpadora - Facebook

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