Un Tal Fredo Causa Escándalo en Su Boda por Desorden

La boda del influencer Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes como "Un Tal Fredo", sigue generando controversia. Lo anterior, luego de que usuarios difundieran un video en el que se observa el presunto tiradero que habría quedado en Cuatro Ciénegas tras la celebración su matrimonial.
El hecho desató críticas en redes sociales, donde muchos calificaron la situación como una falta de respeto hacia una de las zonas naturales más importantes de México. El creador de contenido celebró su boda espiritual junto a su pareja en este destino turístico reconocido por su riqueza ecológica.
@lizeth_cardenas87
asi es como quedaron las esculturas de la boda de un tal fredo 😬 #untalfredo♬ sonido original - Lizeth Cárdenas ❤️
Sin embargo, el evento rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a las acusaciones de que el lugar habría quedado con residuos y daños visibles después de la fiesta. De acuerdo con reportes y publicaciones virales, habitantes y visitantes señalaron que tras el evento se encontraron restos de decoración, basura y otros elementos que presuntamente no fueron retirados de inmediato.
Lo anterior, generó molestia entre quienes consideran que el sitio debe preservarse por su valor ambiental.La polémica escaló aún más cuando el diputado Antonio Attolini Murra denunció públicamente posibles afectaciones en el ecosistema, lo que derivó en inspecciones por parte de autoridades ambientales.
Más de Un tal Fredo
Incluso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó revisiones en la zona para verificar posibles daños en áreas sensibles como el Río Mezquites. El evento se habría extendido durante varios días e incluyó instalaciones, iluminación y tránsito de vehículos, lo que provocó cuestionamientos sobre si contaba con los permisos necesarios para llevarse a cabo en un área natural protegida.
La situación abrió el debate sobre el impacto de eventos privados en ecosistemas frágiles y la responsabilidad de figuras públicas en la preservación del medio ambiente.
Ante la ola de críticas, el influencer respondió en redes sociales negando haber causado daños ambientales y asegurando que las actividades realizadas durante su boda fueron similares a las de otros visitantes del lugar.