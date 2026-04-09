 Un Tal Fredo Causa Escándalo en Su Boda por Desorden
Farándula

Exhiben a "Un tal Fredo" por dejar un "cochinero" en el lugar de su boda

El influencer "Un Tal Fredo" desató polémica tras difundirse un video del presunto cochinero que dejó su boda.

Compartir:
Un tal Fredo, Un tal Fredo
Un tal Fredo / FOTO: Un tal Fredo

La boda del influencer Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes como "Un Tal Fredo", sigue generando controversia. Lo anterior, luego de que usuarios difundieran un video en el que se observa el presunto tiradero que habría quedado en Cuatro Ciénegas tras la celebración su matrimonial.

El hecho desató críticas en redes sociales, donde muchos calificaron la situación como una falta de respeto hacia una de las zonas naturales más importantes de México. El creador de contenido celebró su boda espiritual junto a su pareja en este destino turístico reconocido por su riqueza ecológica.

@lizeth_cardenas87

asi es como quedaron las esculturas de la boda de un tal fredo 😬 #untalfredo

♬ sonido original - Lizeth Cárdenas ❤️

Sin embargo, el evento rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a las acusaciones de que el lugar habría quedado con residuos y daños visibles después de la fiesta. De acuerdo con reportes y publicaciones virales, habitantes y visitantes señalaron que tras el evento se encontraron restos de decoración, basura y otros elementos que presuntamente no fueron retirados de inmediato.

Lo anterior, generó molestia entre quienes consideran que el sitio debe preservarse por su valor ambiental.La polémica escaló aún más cuando el diputado Antonio Attolini Murra denunció públicamente posibles afectaciones en el ecosistema, lo que derivó en inspecciones por parte de autoridades ambientales.

Más de Un tal Fredo

Incluso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó revisiones en la zona para verificar posibles daños en áreas sensibles como el Río Mezquites. El evento se habría extendido durante varios días e incluyó instalaciones, iluminación y tránsito de vehículos, lo que provocó cuestionamientos sobre si contaba con los permisos necesarios para llevarse a cabo en un área natural protegida.

La situación abrió el debate sobre el impacto de eventos privados en ecosistemas frágiles y la responsabilidad de figuras públicas en la preservación del medio ambiente.

Actriz de La Oficina rompe el silencio y pide ayuda a Sheinbaum por escándalo de violencia

La actriz Alejandra Ley encendió la polémica al solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la ola de críticas, el influencer respondió en redes sociales negando haber causado daños ambientales y asegurando que las actividades realizadas durante su boda fueron similares a las de otros visitantes del lugar.

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos