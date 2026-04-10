Jessica Esotérica Reta a Mhoni Vidente: ¡Pelea de Box!

Jessica Esotérica encendió las alarmas tras revelar que enfrenta una grave infección. Días antes, había retado a Mhoni Vidente a una pelea de box.
La creadora de contenido Jessica Esotérica ha generado una fuerte preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje desde el hospital en el que asegura que se encuentra luchando por su vida debido a una grave infección.
A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una fotografía desde la cama de un centro médico, acompañada de un texto que impactó por la sinceridad y la gravedad de sus palabras.
"Con mucho miedo... no creo contarla"
En su mensaje, Jessica explicó que enfrenta una infección severa que ha complicado su estado de salud.
"Con mucho miedo, infección súper fuerte y no se puede controlar la presión porque está muy baja... infección de tejidos blandos que causa un choque séptico que pone en peligro mi vida, la verdad no creo contarla", escribió.
El cuadro médico descrito corresponde a una infección que puede derivar en un choque séptico, una condición crítica que afecta la presión arterial y puede comprometer órganos vitales si no se controla a tiempo.
Además, la influencer agradeció la atención recibida por parte del hospital donde se encuentra internada, destacando el profesionalismo del personal médico.
La preocupación se apodera de redes
La publicación no tardó en viralizarse, generando miles de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes expresaron su preocupación ante la gravedad del estado de salud que ella misma describió.
@jessicaesotericakc
Querida Familia 🌹; Gracias todos por los que han estado Orando por mi salud, sigo delicada, Gracias por sus mensajes de mucho amor, cariño y preocupación esperando pronto salir de este proceso. Cualquier información con Teresa Castillo sigo confiada en Dios 🙏🩷✨♬ Él Me Levantará (Instrumental) - Heaven Instrumental
Muchos usuarios destacaron el cambio drástico en la situación de la influencer, quien días antes se encontraba activa en redes sociales protagonizando una polémica.
El reto a Mhoni Vidente que generó polémica
Previo a su hospitalización, Jessica Esotérica había dado de qué hablar tras lanzar un inesperado reto a Mhoni Vidente.
En un video difundido en redes sociales, la influencer desafió públicamente a la famosa vidente a una pelea de box, lo que generó comentarios divididos entre seguidores y detractores.
@dulcegipsyclips
Jesica Esotérica ¿Reta en el ring a Mhoni Vidente? #jessicaesoterica #mhonividente #ringroyal #ponchodenigris #dulcegipsy♬ sonido original - Dulce Gipsy clips
El momento rápidamente se volvió viral, alimentando la conversación en plataformas digitales y sumando un nuevo episodio a la controversia entre figuras del mundo esotérico y del entretenimiento.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado pocos días después, cuando Jessica apareció hospitalizada.
@famososunivision
¡Ya reaccionó Mhoni Vidente! 😯💥 Tras la hospitalización de Jessica Esotérica, la tarotista cubana aclaró si le 'echó la maldición' a la astróloga mexicana. 😦 MhoniVidente JessicaEsotérica vidente tarotista tarot astrólogas salud saluddelicada box pelea Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora♬ sonido original - Famosos - Famosos
Un estado delicado y lleno de incertidumbre
Hasta el momento, la única información disponible sobre su estado de salud proviene de sus propias publicaciones, en las que deja ver que atraviesa un momento crítico.
El choque séptico, condición que mencionó en su mensaje, es una complicación grave que requiere atención médica inmediata, lo que explica la urgencia de su hospitalización.
No se han dado a conocer más detalles oficiales sobre su evolución, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización.