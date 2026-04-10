 Fallece Afrika Bambaataa: Legado eterno en el hip-hop
Farándula

El hip-hop pierde a un ícono: muere Afrika Bambaataa y deja un legado que marcó generaciones

Afrika Bambaataa, considerado uno de los padres del género, murió a los 68 años. Su influencia cambió la música para siempre, aunque su historia también estuvo marcada por la polémica.

Compartir:
Afrika Bambaataa, Redes sociales
Afrika Bambaataa / FOTO: Redes sociales

El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes. Afrika Bambaataa, nacido como Lance Taylor, falleció a los 68 años en Pensilvania a causa de un cáncer de próstata, según confirmó su entorno legal.

Su muerte representa una pérdida significativa para la cultura urbana global, ya que Bambaataa es ampliamente reconocido como uno de los arquitectos del hip-hop, un movimiento que trascendió la música para convertirse en una expresión cultural, social y política a nivel mundial.

Foto embed
Afrika Bambaataa - Redes sociales

Del Bronx al nacimiento del hip-hop

Nacido en 1957 en el Bronx, Nueva York, Bambaataa creció en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y el abandono urbano. Fue en ese contexto donde comenzó a involucrarse en la música y la cultura de los DJ, inspirado por figuras como DJ Kool Herc.

Durante los años 70, organizó fiestas en centros comunitarios donde desarrolló su estilo, utilizando breakbeats y experimentando con nuevas tecnologías. Fue uno de los primeros en incorporar la icónica caja de ritmos Roland TR-808, elemento clave en la evolución del sonido del hip-hop y el electro.

Su influencia ayudó a consolidar los pilares del movimiento: DJing, breakdance, graffiti y rap.

"Planet Rock" y la revolución musical

En 1982, Bambaataa lanzó Planet Rock junto a Soulsonic Force, una canción que revolucionó la música al fusionar hip-hop con sonidos electrónicos inspirados en el grupo alemán Kraftwerk.

El tema no solo marcó el nacimiento del electro-funk, sino que también abrió las puertas a nuevos estilos dentro de la música urbana, influyendo en géneros como el techno, el house y el hip-hop moderno.

"Planet Rock" es considerado hasta hoy uno de los temas más importantes en la historia de la música contemporánea.

La Universal Zulu Nation

Más allá de la música, Afrika Bambaataa también fue el fundador de la Universal Zulu Nation, una organización que buscaba canalizar la energía de los jóvenes hacia actividades artísticas y culturales.

Bajo el lema "paz, amor, unidad y diversión", la Zulu Nation promovió el hip-hop como una herramienta de transformación social, alejando a muchos jóvenes de la violencia de las pandillas.

Gracias a este movimiento, el hip-hop comenzó a expandirse más allá del Bronx, convirtiéndose en un fenómeno global.

Un legado marcado por la controversia

En los últimos años, la figura de Bambaataa estuvo envuelta en polémica tras múltiples acusaciones de abuso sexual presentadas por varios hombres que afirmaron haberlo conocido durante su infancia.

Uno de los casos más mediáticos fue el del activista Ronald Savage, quien en 2016 denunció presuntos hechos ocurridos décadas atrás. Aunque Bambaataa negó las acusaciones, estas generaron un fuerte impacto en su imagen pública.

Incluso la propia Universal Zulu Nation emitió un comunicado en el que pidió disculpas a las posibles víctimas, reconociendo que algunos miembros estaban al tanto de las denuncias.

Estas controversias dejaron una sombra sobre su legado, generando un debate sobre cómo separar su impacto artístico de su vida personal.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diversas figuras del mundo de la música y la cultura urbana expresaron su pesar, destacando su papel fundamental en la creación del hip-hop.

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos