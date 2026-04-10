Fallece Afrika Bambaataa: Legado eterno en el hip-hop

El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes. Afrika Bambaataa, nacido como Lance Taylor, falleció a los 68 años en Pensilvania a causa de un cáncer de próstata, según confirmó su entorno legal.
Su muerte representa una pérdida significativa para la cultura urbana global, ya que Bambaataa es ampliamente reconocido como uno de los arquitectos del hip-hop, un movimiento que trascendió la música para convertirse en una expresión cultural, social y política a nivel mundial.
Del Bronx al nacimiento del hip-hop
Nacido en 1957 en el Bronx, Nueva York, Bambaataa creció en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y el abandono urbano. Fue en ese contexto donde comenzó a involucrarse en la música y la cultura de los DJ, inspirado por figuras como DJ Kool Herc.
Durante los años 70, organizó fiestas en centros comunitarios donde desarrolló su estilo, utilizando breakbeats y experimentando con nuevas tecnologías. Fue uno de los primeros en incorporar la icónica caja de ritmos Roland TR-808, elemento clave en la evolución del sonido del hip-hop y el electro.
Su influencia ayudó a consolidar los pilares del movimiento: DJing, breakdance, graffiti y rap.
"Planet Rock" y la revolución musical
En 1982, Bambaataa lanzó Planet Rock junto a Soulsonic Force, una canción que revolucionó la música al fusionar hip-hop con sonidos electrónicos inspirados en el grupo alemán Kraftwerk.
El tema no solo marcó el nacimiento del electro-funk, sino que también abrió las puertas a nuevos estilos dentro de la música urbana, influyendo en géneros como el techno, el house y el hip-hop moderno.
"Planet Rock" es considerado hasta hoy uno de los temas más importantes en la historia de la música contemporánea.
La Universal Zulu Nation
Más allá de la música, Afrika Bambaataa también fue el fundador de la Universal Zulu Nation, una organización que buscaba canalizar la energía de los jóvenes hacia actividades artísticas y culturales.
Bajo el lema "paz, amor, unidad y diversión", la Zulu Nation promovió el hip-hop como una herramienta de transformación social, alejando a muchos jóvenes de la violencia de las pandillas.
Gracias a este movimiento, el hip-hop comenzó a expandirse más allá del Bronx, convirtiéndose en un fenómeno global.
Un legado marcado por la controversia
En los últimos años, la figura de Bambaataa estuvo envuelta en polémica tras múltiples acusaciones de abuso sexual presentadas por varios hombres que afirmaron haberlo conocido durante su infancia.
Uno de los casos más mediáticos fue el del activista Ronald Savage, quien en 2016 denunció presuntos hechos ocurridos décadas atrás. Aunque Bambaataa negó las acusaciones, estas generaron un fuerte impacto en su imagen pública.
Incluso la propia Universal Zulu Nation emitió un comunicado en el que pidió disculpas a las posibles víctimas, reconociendo que algunos miembros estaban al tanto de las denuncias.
Estas controversias dejaron una sombra sobre su legado, generando un debate sobre cómo separar su impacto artístico de su vida personal.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diversas figuras del mundo de la música y la cultura urbana expresaron su pesar, destacando su papel fundamental en la creación del hip-hop.