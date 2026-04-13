Christian Nodal Pospone Boda Religiosa con Ángela Aguilar

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, prevista para mayo de 2026, ha sido pospuesta, según confirmó el propio cantante en una reciente entrevista. La noticia ha generado gran interés entre sus seguidores, quienes esperaban conocer nuevos detalles del enlace que uniría nuevamente a una de las parejas más mediáticas del regional mexicano.
De acuerdo con las declaraciones del intérprete de "Adiós Amor", la decisión de aplazar la ceremonia responde principalmente a la situación actual en México, particularmente en el estado de Zacatecas, lugar donde planeaban realizar la boda religiosa. Aunque el enlace sigue en pie, el artista aseguró que todavía no existe una nueva fecha definida para el evento.
El anuncio ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, ya que desde hace meses se hablaba de la celebración religiosa tras el matrimonio civil de la pareja, el cual se dio a conocer en 2024. La ceremonia por la iglesia era vista por muchos fans como un paso importante en la consolidación de la relación entre ambos cantantes, quienes han estado constantemente en el centro de la atención mediática.
Según lo expresado por Nodal, tanto él como Ángela Aguilar mantienen la intención de casarse por la iglesia, pero consideran que lo más prudente es esperar a que el panorama mejore antes de realizar el evento. La pareja continúa enfocada en sus compromisos profesionales, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier anuncio sobre la reprogramación de la esperada ceremonia.
Más de la cancelación de la boda de Nodal
La relación entre los artistas ha sido tema constante de conversación en la industria musical y en redes sociales, especialmente por la relevancia de la dinastía Aguilar dentro del género regional mexicano. La familia de Ángela, encabezada por Pepe Aguilar, es considerada una de las más influyentes en la música ranchera, lo que ha incrementado el interés del público en cada paso de la pareja.
Mientras tanto, Christian Nodal continúa consolidándose como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, género que ha popularizado con su estilo conocido como "mariacheño", una fusión entre mariachi y música norteña que lo ha llevado a ganar importantes premios internacionales.
Por ahora, los fans deberán esperar para conocer la nueva fecha de la boda religiosa, un evento que promete convertirse en uno de los más comentados del espectáculo latino cuando finalmente se lleve a cabo.