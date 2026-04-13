Ruby Rose Acusa a Katy Perry de Abuso: Polémica en Hollywood

La actriz Ruby Rose generó una fuerte polémica internacional tras acusar públicamente a la cantante Katy Perry de presunta agresión sexual ocurrida hace casi dos décadas. El señalamiento, difundido a través de redes sociales, ha provocado un intenso debate en la industria del entretenimiento y entre seguidores de ambas figuras.
Según los reportes, Rose afirmó que el supuesto incidente ocurrió en el club nocturno Spice Market, en Melbourne, Australia, cuando ella tenía poco más de 20 años. La actriz explicó que durante años guardó silencio debido al impacto emocional que le generó la experiencia, señalando que no fue fácil hablar públicamente sobre el tema.
La revelación surgió después de que Rose respondiera a una publicación relacionada con la presencia de Perry en el Festival Coachella. Fue entonces cuando compartió su testimonio en la red social Threads, generando miles de reacciones en cuestión de horas y colocando el tema en tendencia global.
De acuerdo con el relato de la actriz, el episodio ocurrió frente a otras personas, lo que habría aumentado el impacto emocional de la situación. Rose afirmó que durante años intentó restarle importancia al suceso, incluso describiéndolo en tono humorístico, hasta que decidió compartir su versión de los hechos públicamente.
Más de la acusación a Katy Perry
Por su parte, el equipo de Katy Perry negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como "mentiras peligrosas e imprudentes". Un representante de la artista aseguró que las afirmaciones no tienen fundamento y destacó que la cantante rechaza completamente los señalamientos.
El caso ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios muestran apoyo a Ruby Rose por hablar sobre su experiencia, mientras otros piden cautela hasta que existan pruebas o una investigación formal.
La actriz incluso mencionó que evalúa acudir a instancias legales, aunque reconoció que el tiempo transcurrido podría representar un obstáculo debido a los límites legales para denunciar hechos ocurridos hace muchos años.