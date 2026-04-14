 Estrenos de Cine: Acción, Terror y Misterio de Esta Semana
Farándula

Estrenos de la semana: acción, terror y misterio llegan al cine

La cartelera de cine se renueva con dos impactantes estrenos que combinan terror, suspenso y mucha adrenalina.

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La Posesión de la Momia, La Posesión de la Momia
La Posesión de la Momia / FOTO: La Posesión de la Momia

La cartelera se renueva con dos estrenos que prometen mantener al público al filo de su asiento.  Esta semana, los amantes del cine podrán disfrutar de intensas propuestas que combinan suspenso, terror y espectaculares efectos visuales.

Los estrenos destacan por presentar criaturas legendarias y fuerzas sobrenaturales que pondrán a prueba la valentía de sus protagonistas.  Si buscas qué ver en el cine, estas películas prometen convertirse en tema de conversación entre los fanáticos del género.

Uno de los títulos que llama la atención es Catástrofe en el mar: Kraken, una cinta cargada de adrenalina que lleva al espectador a una aventura en aguas profundas donde el peligro acecha en cada ola. La historia sigue a un grupo de investigadores y tripulantes que se embarcan en una misión científica para estudiar fenómenos extraños en alta mar.

Sin embargo, lo que parecía una expedición rutinaria se convierte en una pesadilla cuando descubren que una criatura legendaria habita en las profundidades del océano.  El Kraken, un monstruo marino de dimensiones colosales, despierta y desata el caos, poniendo en riesgo la vida de todos a bordo.

Más estrenos

La película combina tensión, acción y efectos especiales impactantes que recrean el terror de enfrentarse a lo desconocido. Por otro lado, el terror sobrenatural llega con La posesión de la momia, una producción que mezcla misterio arqueológico con fuerzas oscuras que trascienden el tiempo.

La trama inicia cuando un grupo de expertos descubre una antigua tumba que había permanecido sellada durante siglos. Lo que parecía un hallazgo histórico se transforma en una serie de sucesos inquietantes cuando una presencia maligna comienza a manifestarse.

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La momia, aparentemente dormida, esconde un poder ancestral que busca liberarse y tomar control de quienes se acercan demasiado. La película destaca por su atmósfera inquietante, escenas llenas de suspenso y una historia que explora las consecuencias de perturbar lo que debía permanecer oculto.

Ambos estrenos ofrecen experiencias cinematográficas intensas que combinan emoción, miedo y misterio, ideales para quienes disfrutan de historias que aceleran el pulso.

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