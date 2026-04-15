 Especial Animado LEGO de One Piece en Netflix
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Netflix anuncia especial animado LEGO de One Piece: fecha de estreno y detalles

Netflix sorprendió con el anuncio de un especial animado de One Piece lleno de humor y nostalgia. Aquí te contamos cuándo se estrena y qué podrás ver.

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Netflix One Piece Lego, Redes sociales
Netflix One Piece Lego / FOTO: Redes sociales

El universo de One Piece continúa expandiéndose y ahora da un giro inesperado con el anuncio de un especial animado en versión LEGO. La plataforma Netflix confirmó el lanzamiento de este proyecto, acompañado de un primer tráiler que ya ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

El especial llegará el próximo 29 de septiembre de 2026 y marcará la primera vez que la historia creada por Eiichiro Oda se adapta a este formato, combinando la aventura pirata con el característico estilo de animación de LEGO.

Un formato diferente y lleno de humor

A diferencia de otras producciones del universo One Piece, este especial no presentará una historia completamente nueva. En cambio, funcionará como un recuento de los eventos vistos en las primeras temporadas de la serie live-action, pero con un tono más ligero, dinámico y enfocado en el humor.

La propuesta busca atraer tanto a nuevos espectadores como a los seguidores de siempre, ofreciendo una forma divertida de revivir momentos clave de la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación.

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One Piece Lego Netflix - Redes sociales

Dos episodios y una antesala para lo que viene

El especial estará compuesto por dos episodios y servirá como una especie de puente narrativo para futuros proyectos. De hecho, también se perfila como una preparación para la esperada tercera temporada del live-action, que llevaría el subtítulo "Batalla por Alabasta" y que se espera para 2027.

Detrás de esta producción se encuentran LEGO Group, Shueisha y el estudio Atomic, lo que garantiza una combinación de calidad visual y fidelidad al universo original.

Dónde ver el especial de LEGO One Piece

El especial animado estará disponible exclusivamente en Netflix, por lo que los usuarios de la plataforma podrán acceder a los dos episodios desde su fecha de estreno.

Además, el lanzamiento del tráiler ha generado conversación en redes sociales, donde los fans destacan el estilo visual, la recreación de personajes en formato LEGO y el enfoque más relajado de la narrativa.

Mientras este nuevo proyecto se prepara para su estreno, el anime original de One Piece continúa avanzando con nuevos episodios y arcos argumentales, consolidándose como una de las franquicias más importantes del entretenimiento a nivel mundial.

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