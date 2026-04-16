 Detienen a Ethan Jamieson, actor de Los Juegos del Hambre
Farándula

Detienen a Ethan Jamieson, actor de Los juegos del hambre, tras un asalto a mano armada

El actor de 27 años, conocido por su papel en la saga distópica, enfrenta cargos graves tras un incidente ocurrido en Raleigh, Carolina del Norte, en marzo de 2026.

Compartir:
Los Juegos del Hambre, Los Juegos del Hambre
Los Juegos del Hambre / FOTO: Los Juegos del Hambre

Ethan Jamieson, el actor que dio vida al tributo masculino del Distrito 4 en la icónica saga Los Juegos del Hambre, ha sido arrestado por las autoridades de, Carolina del Norte. Lo anterior, tras ser señalado como el presunto responsable de un ataque a mano armada.

De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 23 de marzo de 2026, Jamieson presuntamente agredió a tres personas identificadas con las iniciales EF, JM y KW en la ciudad de Raleigh.  El arma utilizada habría sido una pistola semiautomática de 9 mm. Los cargos formales que pesan sobre el actor son los de agresión con arma mortal con intención de matar, delito que se considera grave bajo la legislación de Carolina del Norte.

@metroentertainment

Ethan also starred in The Hunger Games: Catching Fire (2013) and Five Nights at Freddy's (2023) 👆🏼 Actor Ethan Jamieson has been arrested and charged with three counts of assault with intent to kill, TMZ report. Ethan starred opposite Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson and Liam Hemsworth in the 2012 smash box office hit The Hunger Games, which then on went to become the most commercially successful teen/adult dystopian franchise of all time. #ethanjamieson #thehungergames #breaking #filmtok #movies

♬ News Report Serious VTR(1406117) - howlingindicator

El Departamento de Policía de Raleigh informó a la revista People que los agentes respondieron a un reporte de disparos la noche del 22 de marzo.  Al llegar al lugar, las víctimas identificaron al atacante como un individuo que se desplazaba en una bicicleta eléctrica.

Más del actor de Los Juegos del Hambre

Tras una investigación, los detectives lograron señalar a Ethan Jamieson como el sujeto que efectuó un disparo en dirección al vehículo de las víctimas. El 9 de abril de 2026, un juez le negó a Jamieson la posibilidad de obtener libertad bajo fianza, por lo que el actor permanecerá detenido hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, programada para el 30 de abril como audiencia de sentencia.

Actores de The Pitt que supuestamente no estarán en la temporada 3

El drama médico más aclamado de HBO Max enfrenta cambios importantes en su reparto antes de su regreso en 2027

Esta situación legal ha generado gran impacto en el mundo del entretenimiento, dado el reconocimiento que el actor obtuvo gracias a su participación en la franquicia de Los Juegos del Hambre. Este no es el primer encuentro de Ethan Jamieson con la justicia. Según documentos judiciales, en marzo de 2025 el actor ya había sido detenido por resistencia a la autoridad.

En Portada

Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más altat
Nacionales

Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más alta

12:25 PM, Abr 16
Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negociost
Nacionales

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios

12:02 PM, Abr 16
Trump defiende que tiene derecho a estar en desacuerdo con el papat
Internacionales

Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa

01:51 PM, Abr 16
¿Por qué Lionel Messi aparece junto a una cabra? La sorpresa para sus fans t
Deportes

¿Por qué Lionel Messi aparece junto a una cabra? La sorpresa para sus fans

03:17 PM, Abr 16
Muere exportero austriaco Alex Manningert
Deportes

Muere exportero austriaco Alex Manninger

02:19 PM, Abr 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Seguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos