Detienen a Ethan Jamieson, actor de Los Juegos del Hambre

Ethan Jamieson, el actor que dio vida al tributo masculino del Distrito 4 en la icónica saga Los Juegos del Hambre, ha sido arrestado por las autoridades de, Carolina del Norte. Lo anterior, tras ser señalado como el presunto responsable de un ataque a mano armada.
De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 23 de marzo de 2026, Jamieson presuntamente agredió a tres personas identificadas con las iniciales EF, JM y KW en la ciudad de Raleigh. El arma utilizada habría sido una pistola semiautomática de 9 mm. Los cargos formales que pesan sobre el actor son los de agresión con arma mortal con intención de matar, delito que se considera grave bajo la legislación de Carolina del Norte.
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Ethan also starred in The Hunger Games: Catching Fire (2013) and Five Nights at Freddy's (2023) 👆🏼 Actor Ethan Jamieson has been arrested and charged with three counts of assault with intent to kill, TMZ report. Ethan starred opposite Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson and Liam Hemsworth in the 2012 smash box office hit The Hunger Games, which then on went to become the most commercially successful teen/adult dystopian franchise of all time. #ethanjamieson #thehungergames #breaking #filmtok #movies♬ News Report Serious VTR(1406117) - howlingindicator
El Departamento de Policía de Raleigh informó a la revista People que los agentes respondieron a un reporte de disparos la noche del 22 de marzo. Al llegar al lugar, las víctimas identificaron al atacante como un individuo que se desplazaba en una bicicleta eléctrica.
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Tras una investigación, los detectives lograron señalar a Ethan Jamieson como el sujeto que efectuó un disparo en dirección al vehículo de las víctimas. El 9 de abril de 2026, un juez le negó a Jamieson la posibilidad de obtener libertad bajo fianza, por lo que el actor permanecerá detenido hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, programada para el 30 de abril como audiencia de sentencia.
Esta situación legal ha generado gran impacto en el mundo del entretenimiento, dado el reconocimiento que el actor obtuvo gracias a su participación en la franquicia de Los Juegos del Hambre. Este no es el primer encuentro de Ethan Jamieson con la justicia. Según documentos judiciales, en marzo de 2025 el actor ya había sido detenido por resistencia a la autoridad.