Actores de The Pitt que no estarán en la Temporada 3

La exitosa serie médica The Pitt sigue generando conversación mucho más allá de sus episodios. Mientras los fanáticos se despiden de la segunda temporada, cuyo final se estrenó el 16 de abril de 2026, ya circulan noticias sobre quiénes no estarán en la temporada 3 de la producción de HBO Max.
Los cambios en el elenco han dejado a más de un seguidor con el corazón roto. La salida más confirmada y comentada es la de Supriya Ganesh, quien desde la primera temporada interpretó a la Dra. Samira Mohan, residente sénior del Pittsburgh Trauma Medical Center.
Según reportó Variety, Ganesh no regresará para la nueva temporada, cuyo estreno está previsto para enero de 2027. La salida de Ganesh, anunciada antes del cierre de la segunda temporada, no causó sorpresa entre el equipo de producción ni entre buena parte de la audiencia.
El personaje de Samira Mohan atravesó una evolución consistente: su interés creciente en definir su futuro profesional al completar la residencia y la presión acumulada durante sus turnos formaron parte de un arco argumental centrado en su desarrollo. Su salida está motivada por esa evolución natural de la historia y no porque la actriz se haya cansado de la serie.
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Aun así, la noticia devastó a los fans en redes sociales. "Se me partió el corazón", escribió alguien en X. "El programa se sentirá diferente sin ella". El protagonista Noah Wyle y el creador R. Scott Gemmill han señalado que la salida de personajes es un hecho inevitable cada temporada en esta producción.
Según palabras de Wyle: "Es una inevitabilidad que va a suceder cada temporada con este show". Esto responde a la lógica interna de la serie: desde sus inicios, los creadores apostaron por un formato con rotación natural del reparto, buscando mayor realismo.
En los hospitales reales, los residentes suelen cambiar de lugar una vez concluyen su formación. Aunque el caso más reciente y confirmado es el de Ganesh, vale recordar que la serie ya tiene un historial de ausencias entre temporadas.