 Actores de The Pitt que no estarán en la Temporada 3
Farándula

Actores de The Pitt que supuestamente no estarán en la temporada 3

El drama médico más aclamado de HBO Max enfrenta cambios importantes en su reparto antes de su regreso en 2027

Compartir:
The Pitt, The Pitt
The Pitt / FOTO: The Pitt

La exitosa serie médica The Pitt sigue generando conversación mucho más allá de sus episodios. Mientras los fanáticos se despiden de la segunda temporada, cuyo final se estrenó el 16 de abril de 2026, ya circulan noticias sobre quiénes no estarán en la temporada 3 de la producción de HBO Max.

Los cambios en el elenco han dejado a más de un seguidor con el corazón roto. La salida más confirmada y comentada es la de Supriya Ganesh, quien desde la primera temporada interpretó a la Dra. Samira Mohan, residente sénior del Pittsburgh Trauma Medical Center.

Según reportó Variety, Ganesh no regresará para la nueva temporada, cuyo estreno está previsto para enero de 2027. La salida de Ganesh, anunciada antes del cierre de la segunda temporada, no causó sorpresa entre el equipo de producción ni entre buena parte de la audiencia.

El personaje de Samira Mohan atravesó una evolución consistente: su interés creciente en definir su futuro profesional al completar la residencia y la presión acumulada durante sus turnos formaron parte de un arco argumental centrado en su desarrollo. Su salida está motivada por esa evolución natural de la historia y no porque la actriz se haya cansado de la serie.

Más de las salidas de The Pitt

Aun así, la noticia devastó a los fans en redes sociales. "Se me partió el corazón", escribió alguien en X. "El programa se sentirá diferente sin ella". El protagonista Noah Wyle y el creador R. Scott Gemmill han señalado que la salida de personajes es un hecho inevitable cada temporada en esta producción.

Según palabras de Wyle: "Es una inevitabilidad que va a suceder cada temporada con este show". Esto responde a la lógica interna de la serie: desde sus inicios, los creadores apostaron por un formato con rotación natural del reparto, buscando mayor realismo.

Estadounidese se hace viral por presumir a su novio guatemalteco

Una estadounidense se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un romántico video en Tikal, donde presume con orgullo a su pareja guatemalteca.

En los hospitales reales, los residentes suelen cambiar de lugar una vez concluyen su formación. Aunque el caso más reciente y confirmado es el de Ganesh, vale recordar que la serie ya tiene un historial de ausencias entre temporadas.

En Portada

Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más altat
Nacionales

Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más alta

12:25 PM, Abr 16
Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negociost
Nacionales

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios

12:02 PM, Abr 16
Trump defiende que tiene derecho a estar en desacuerdo con el papat
Internacionales

Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa

01:51 PM, Abr 16
¿Por qué Lionel Messi aparece junto a una cabra? La sorpresa para sus fans t
Deportes

¿Por qué Lionel Messi aparece junto a una cabra? La sorpresa para sus fans

03:17 PM, Abr 16
Muere exportero austriaco Alex Manningert
Deportes

Muere exportero austriaco Alex Manninger

02:19 PM, Abr 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Seguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos