 Ángela Aguilar deja a Christian Nodal en crisis matrimonial
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Ángela Aguilar abandona la casa de Christian Nodal en medio de grave crisis matrimonial

La cantante habría dejado la residencia que compartía con el sonorense en Houston tras el escándalo del videoclip "Un vals".

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ángela y Nodal, Instagram
ángela y Nodal / FOTO: Instagram

La crisis entre los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal alcanzó un punto de quiebre.  Según reveló el periodista de espectáculos Javier Ceriani, la hija de Pepe Aguilar abandonó la residencia matrimonial ubicada en Houston el pasado 14 de abril y se refugió en el rancho de su madre, Aneliz Aguilar, en Magnolia, Texas.

El escándalo comenzó cuando Nodal eligió a la modelo Dagna Mata para protagonizar su nuevo videoclip "Un vals".  El parecido físico de la modelo con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti, generó una ola de críticas en redes sociales y, según fuentes cercanas al entorno familiar, dejó a Ángela profundamente humillada.

Esa sensación de humillación habría sido el factor decisivo para que la joven artista tomara distancia del domicilio conyugal, con el respaldo inmediato de su familia. De acuerdo con Ceriani, la familia Aguilar no tardó en reaccionar. Tanto Pepe Aguilar como Aneliz expresaron su molestia ante lo ocurrido y habrían ordenado a Ángela alejarse del entorno de Nodal mientras se define el futuro del matrimonio.

Según el comunicador, será el propio Pepe Aguilar quien negocie directamente con Christian Nodal los términos de una posible reconciliación o separación. Ángela Aguilar, por su parte, no ha publicado nada en sus redes sociales desde que estalló la polémica. Solo un comunicado oficial de la familia Aguilar pidió respeto hacia la cantante.

 Más de la polémica de Nodal

La crisis no se limita al videoclip. Ceriani también aseguró que Nodal mantendría una relación paralela con una mujer dominicana en Miami. Este señalamiento cobra especial relevancia si se considera que, según el periodista, existe un acuerdo prenupcial firmado antes de la boda civil en Cuernavaca: si Nodal incurre en infidelidad antes de cumplir tres años de matrimonio, enfrentaría una multa millonaria.

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La influencer, con más de 400 mil seguidores en TikTok, salió a dar la cara y aclaró su versión.

La pareja está próxima a cumplir dos años juntos, lo que convierte este período en especialmente crítico. Como un gesto que confirma el nivel de tensión, Nodal dejó de seguir a su suegra Aneliz en redes sociales.

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