Hombre que Atacó la Producción Sin Senos sí hay Paraíso

El nombre de José Cubillos García ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo. Lo anterior, luego de que se revelaran detalles sobre su presunta participación en un violento incidente ocurrido durante el rodaje de la popular serie Sin senos sí hay paraíso.
El caso ha provocado conmoción en Colombia y en toda la comunidad artística, debido a la gravedad de los hechos y el impacto que tuvo en el equipo de producción. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el ataque ocurrió el 18 de abril de 2026 en Bogotá, durante las grabaciones de la nueva temporada de la reconocida producción televisiva.
El agresor irrumpió en el lugar y atacó a miembros del equipo técnico, provocando la muerte de dos personas, mientras que el propio atacante también falleció en el lugar tras ser neutralizado por otros presentes. Las autoridades identificaron al presunto responsable como José Cubillos García, un joven de poco más de 20 años, sobre quien se han filtrado diversos datos que buscan esclarecer los motivos detrás del ataque.
Según información difundida por medios de comunicación, el individuo habría acudido previamente al lugar del rodaje para solicitar información relacionada con un diagnóstico personal. Lo anterior ha generado diversas hipótesis sobre su estado emocional y mental antes del incidente.
Más de la persona involucrada en la masacre del set de Sin senos sí hay paraíso
El hecho ha despertado preocupación en el gremio audiovisual, ya que evidencia los riesgos que pueden enfrentar quienes trabajan en producciones televisivas. Diversos actores y miembros de la industria han expresado su solidaridad con las familias de las víctimas y han solicitado reforzar los protocolos de seguridad en los sets de grabación.
La serie Sin senos sí hay paraíso, producida por Telemundo, es una de las telenovelas más populares del género dramático latinoamericano.
El proyecto ha logrado consolidar una audiencia fiel desde su estreno en 2016, gracias a su historia centrada en la superación personal y las decisiones de vida de sus protagonistas. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades colombianas, quienes buscan esclarecer las circunstancias que llevaron a este lamentable suceso.