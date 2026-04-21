 Karol G Anuncia Gira Trópicoqueta: País Centroamericano
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Karol G confirma su gira Tropicoqueta y solo un país centroamericano aparece en la lista

La expectativa crece entre los seguidores de la música urbana tras un importante anuncio internacional que ha generado conversación en redes sociales.

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Karol G, Playboy
Karol G / FOTO: Playboy

La superestrella colombiana Karol G vuelve a encender la emoción de sus fanáticos tras confirmar su esperada gira mundial Tropicoqueta. Se trata de un tour que promete recorrer varios continentes y reafirmar su posición como una de las artistas latinas más influyentes del momento.

Sin embargo, el anuncio dejó sentimientos encontrados en Centroamérica, ya que por ahora solo un país de la región figura en el listado oficial: Costa Rica. Según información publicada por Infobae, la intérprete de éxitos como Tusa, Provenza y Mi ex tenía razón llevará su música a múltiples escenarios internacionales, consolidando una etapa importante en su carrera tras el éxito global de sus últimos álbumes.

El Tropicoqueta Tour incluirá presentaciones en América, Europa y otras regiones donde la artista cuenta con millones de seguidores que esperan verla en vivo. El anuncio ha generado gran expectativa, especialmente entre los fans centroamericanos que esperaban ver más fechas en la región.

De momento, Costa Rica es el único destino confirmado, lo que ha provocado que seguidores de países como Guatemala manifiesten su deseo de que la cantante amplíe el calendario en los próximos meses.  En redes sociales, los fanáticos guatemaltecos han expresado su entusiasmo y esperanza de que la artista incluya al país en futuras actualizaciones de la gira.

Más de la gira de Karol G

Karol G ha logrado posicionarse como una figura clave del género urbano, destacando por su estilo auténtico, letras que conectan con el público y una puesta en escena que combina música, moda y energía.  Cada uno de sus tours se convierte en un fenómeno mediático que moviliza a miles de personas y genera gran conversación digital, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram y X.

El nombre Tropicoqueta ha despertado curiosidad entre los seguidores, quienes consideran que podría estar vinculado a una nueva propuesta estética y musical de la artista.

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La colombiana ha demostrado en varias ocasiones su capacidad de reinventarse y marcar tendencia.

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