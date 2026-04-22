 Katherine Jackson: Así luce hoy la madre de Michael Jackson
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Así luce actualmente Katherine, la madre de Michael Jackson, a sus 95 años

A sus 95 años, la madre del "Rey del Pop" reaparece en una imagen poco común que ha emocionado a fanáticos.

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Katherine Jackson, la reconocida matriarca de la familia del legendario Michael Jackson, volvió a captar la atención mediática. Lo anterior, tras aparecer en una fotografía reciente que rápidamente se volvió viral en las redes.

A sus 95 años, la madre del "Rey del Pop" fue vista en un momento especial previo al estreno del biopic sobre la vida de su hijo, lo que ha despertado nostalgia y admiración entre seguidores de todo el mundo. La imagen fue compartida por el actor Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson en la película biográfica.

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Mamá de Michael Jackson - Mamá de Michael Jackson

En ella, Katherine luce serena y acompañada por el artista, en un encuentro descrito como emotivo y cercano.  Según el propio actor, la matriarca mostró su apoyo al proyecto, dejando ver que el legado familiar sigue más vivo que nunca.

Esta reaparición es especialmente significativa, ya que en los últimos años Katherine Jackson ha mantenido un perfil bajo, limitando sus apariciones públicas.  Su presencia se ha visto principalmente en publicaciones esporádicas en redes sociales de sus hijos, como La Toya Jackson, quien recientemente la describió como una mujer "bondadosa" e "inspiradora".

Más de la mamá de Michael Jackson

La madre de Michael Jackson no solo es recordada por su vínculo con el icónico cantante, sino también por haber sido una pieza clave en la formación de una de las familias más influyentes de la música.  Junto a Joe Jackson, crió a diez hijos, varios de ellos figuras destacadas en la industria del entretenimiento.

Su reciente aparición ocurre en el contexto del estreno de "Michael", la esperada película biográfica que narrará la vida y carrera del artista.

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La expectativa crece entre los seguidores de la música urbana tras un importante anuncio internacional que ha generado conversación en redes sociales.

Este proyecto ha generado gran expectativa, y la aprobación de Katherine representa un respaldo importante para la producción, que busca retratar fielmente la historia del cantante. A pesar de su avanzada edad, Katherine Jackson continúa siendo un símbolo de fortaleza dentro de la familia. Su imagen actual refleja serenidad y una vida marcada por décadas de historia, éxito y también momentos difíciles, como la pérdida de su hijo en 2009.

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