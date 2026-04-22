 Demandan a Kylie Jenner: salvadoreña exige millonaria compensación
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La salvadoreña que demanda a Kylie Jenner y exige millonaria compensación

La empresaria enfrenta una grave demanda por acoso y discriminación de su exempleada de limpieza, que revela impactantes alegaciones de abuso laboral.

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Kylie Jenner, Instagram
Kylie Jenner / FOTO: Instagram

Kylie Jenner enfrenta una demanda legal tras ser acusada por una extrabajadora de su equipo doméstico de mantener un ambiente de trabajo hostil, marcado por discriminación religiosa y acoso sistemático. 

Documentos judiciales revelados por Page Six señalan a Angelica, de origen salvadoreño y fe católica, como la demandante que describe una experiencia laboral marcada por episodios de maltrato y exclusión dentro de la casa de la empresaria.

Angelica asegura que vivió actos constantes de discriminación religiosa y fue objeto de burlas humillantes relacionadas con su fe católica. 

Según su testimonio, escuchó frases como "los católicos son personas horribles" y recibió comentarios intimidantes sobre su estatus migratorio, exponiéndola a amenazas verbales de deportación y al desprecio de buena parte del personal de limpieza.

La demanda señala que los ataques no solo fueron verbales, sino que también hubo asignación punitiva de las tareas más pesadas y exclusión deliberada del grupo laboral. 

Angelica relata que la administración de la casa la aisló sistemáticamente y la sometió a condiciones laborales más duras que el resto de sus compañeros, con el objetivo de castigarla y marginarla dentro del equipo.

Relatos de acoso físico y maltratos

La denuncia destaca episodios donde el acoso habría escalado al plano físico. En uno de los incidentes descritos en los expedientes judiciales, un supervisor presuntamente le arrojó perchas mientras la increpaba a gritos.

Ella afirma que no era inusual que le chasquearan los dedos para darle órdenes, un acto que interpretó como un trato degradante, similar al que se utiliza para animales.

El testimonio remarca que estos comportamientos provenían del personal administrativo y de supervisión de la casa, y no directamente de Kylie Jenner. 

Sin embargo, la legislación de California establece que el empleador es responsable de prevenir y sancionar cualquier acto de acoso o discriminación que ocurra bajo su supervisión, incluso si no es el autor directo.

La demanda presentada contra Kylie Jenner busca una compensación económica por daños emocionales, sueldos no pagados y la violación de derechos civiles. Angelica exige indemnización, aunque el monto todavía no se ha especificado oficialmente en los documentos judiciales pero se presume que son millones.

Por el momento los representantes legales de Kylie Jenner no han hecho comentarios públicos sobre estas acusaciones. La empresaria cosmética, quien figura como empleadora, permanece a la espera del desarrollo legal del caso, mientras en el entorno público incrementa la atención sobre la gestión de su personal doméstico y las condiciones laborales dentro de su residencia.

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