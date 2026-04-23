Cazzu y Christian Nodal: Reencuentro en EE. UU. por Inti

Cazzu y Christian Nodal se preparan para reencontrarse en Houston este 8 de mayo, tras varios meses alejados por cuestiones personales y legales.
El motivo principal de este esperado encuentro es velar por el bienestar de su hija Inti, quien finalmente podrá reunirse con su padre en territorio estadounidense.
La información fue confirmada por el comunicador Javier Ceriani, quien detalló que la reunión se dará en un marco de mutuo acuerdo y con la voluntad de evitar cualquier tipo de conflicto.
Este esperado evento coincide con las celebraciones del Día de las Madres en Estados Unidos, así como con el inicio de la nueva gira de conciertos de Cazzu en el país norteamericano.
Para que la artista argentina pudiera viajar a Estados Unidos con Inti, debió completar una serie de gestiones legales en Argentina.
Finalmente, un juzgado autorizó la salida de ambas, facilitando la obtención de la visa y los permisos migratorios necesarios para la menor.
Según las declaraciones recogidas por Ceriani, la jueza otorgó a Cazzu un permiso de trabajo y de salida del país, sin que Nodal interpusiera obstáculos legales. El hecho de que el cantante mexicano no se opusiera permitió agilizar el proceso y que la documentación estuviera en regla para ambos.
Detalles del reencuentro en Texas
La logística del tour de Cazzu, organizado por Live Nation, también destaca en la organización de este encuentro. La rapera planea recorrer Estados Unidos en un autobús especialmente diseñado, una propuesta que surgió mientras estaba embarazada y que ahora se convierte en realidad.
Este reencuentro se llevará a cabo en la ciudad de Houston, un punto estratégico debido a la cercanía con la residencia habitual de Nodal.
El ingreso de Cazzu a Texas marca el inicio de una nueva etapa para la familia, quien se reunirá en una fecha cargada de simbolismo tanto por el inicio de la gira como por la celebración especial en el país.
Hasta el momento no se han confirmado detalles precisos sobre el lugar exacto donde se realizará la reunión. Se barajan opciones como hoteles, propiedades vinculadas a la familia Aguilar o incluso la residencia habitual que Cazzu y Nodal compartieron en Houston.
De acuerdo con las fuentes cercanas, Cazzu ha mostrado una apertura total para que Inti comparta tiempo con su padre, facilitando la convivencia familiar en beneficio de la niña.
Ceriani subrayó que "Nodal pidió ver a la hija y Cazzu otorgó ese permiso de manera voluntaria, demostrando una actitud sana y madura como madre".