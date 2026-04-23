 Paris Jackson critica biopic de Michael y genera polémica
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Paris Jackson critica el biopic de Michael Jackson y desata polémica en el estreno de "Michael"

La esperada película sobre la vida de Michael Jackson aún no se estrena y ya está envuelta en polémica.

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Michael Jackson, Michael Jackson
Michael Jackson / FOTO: Michael Jackson

La nueva película biográfica sobre Michael Jackson llega envuelta en controversia, luego de que su hija, Paris Jackson, expresara fuertes críticas sobre el contenido del filme. Y es que la heredera ha asegurando que no refleja con honestidad la historia del icónico artista.

A pocos días de su estreno mundial, Michael, dirigida por Antoine Fuqua, ya genera debate tanto entre fanáticos como dentro de la propia familia Jackson.  La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, pretende retratar el ascenso del "Rey del Pop", pero ha sido señalada por ofrecer una versión "edulcorada" de su vida.

Paris Jackson dejó claro que no participó en el proyecto y que incluso decidió apartarse tras leer el guion inicial. Según sus declaraciones, detectó partes "deshonestas" que no fueron corregidas, lo que la llevó a desligarse por completo de la producción. La modelo y cantante también cuestionó la narrativa del filme, asegurando que "no es real" y que Hollywood suele construir historias que no reflejan fielmente los hechos.

Además, señaló que la película contiene "muchas imprecisiones y mentiras", dejando claro su desacuerdo con el enfoque elegido. Las críticas de Paris no son un caso aislado. Reportes indican que la película ha generado tensiones dentro de la familia Jackson, con figuras como Janet Jackson también distanciándose del proyecto.

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Mientras algunos miembros, como Prince Jackson, respaldan la producción, otros consideran que la cinta prioriza una versión idealizada del artista, enfocándose en su éxito musical y dejando de lado aspectos más complejos de su vida.

Más allá del entorno familiar, la película ha sido cuestionada por la crítica especializada. Diversos análisis coinciden en que Michael evita abordar temas polémicos, lo que ha llevado a catalogarla como una representación superficial del artista.

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A pesar de esto, la producción mantiene altas expectativas en taquilla y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.

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