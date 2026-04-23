Nuevo tráiler de 'Coyote vs. Acme' de Looney Tunes

El esperado tráiler de "Coyote vs. Acme", la nueva cinta dirigida por Dave Green, ya está disponible, ofreciendo las primeras imágenes de esta singular propuesta desarrollada dentro del legendario universo animado de Looney Tunes.
La historia se inspira en un artículo publicado en 1990 por The New Yorker, que planteó una pregunta inesperada: ¿qué pasaría si el Coyote decidiera llevar a juicio a la famosa empresa Acme por los constantes defectos en sus productos?
Esta original premisa expande el característico humor de la franquicia, centrándose en la frustración del icónico personaje ante los fallidos artefactos que siempre obstaculizan su eterno objetivo de atrapar al Correcaminos.
"Coyote vs. Acme" mantiene la tradición visual de combinar animación en 2D con imágenes en live action, como ya se ha visto en entregas previas como "Space Jam" y "Looney Tunes: Back in Action".
Esta mezcla permite que los personajes más emblemáticos de los Looney Tunes compartan escenas con actores reales, logrando un resultado dinámico y visualmente atractivo tanto para nuevas audiencias como para los seguidores de largo tiempo.
Entre el elenco, Will Forte interpreta al abogado del Coyote, mientras que John Cena asume el rol del defensor legal de Acme. Esta dupla promete momentos cómicos y una dinámica refrescante a lo largo de la historia legal que plantea la película.
De la cancelación a la pantalla grande
El lanzamiento original de la película estaba programado para 2023, pero Warner Bros. decidió cancelar su estreno debido a cambios estratégicos impulsados por el director ejecutivo David Zaslav, a pesar de que el filme ya estaba completamente finalizado. Esta decisión impactó a los fanáticos, quienes debieron esperar noticias sobre la suerte del largometraje.
El proyecto fue desarrollado inicialmente para la plataforma de streaming HBO Max. Tras dos años de cancelación y especulaciones, la productora Ketchup Entertainment adquirió los derechos de "Coyote vs. Acme" y definió que, en lugar de un lanzamiento digital, la película llegaría finalmente a los cines de todo el mundo en octubre de este año.
Junto al Coyote, la nueva entrega reunirá a varios de los personajes icónicos más queridos por los fanáticos de los Looney Tunes. Entre ellos destacan Porky, Piolín (Tweety), Pato Lucas (Daffy Duck), Gallo Claudio (Foghorn Leghorn) y Bugs Bunny, quienes retornan a la pantalla con el humor clásico que los caracteriza.
El estreno de "Coyote vs. Acme" se tiene programado para el 28 de agosto de 2026