Biopic de Michael Jackson: Mejor Estreno Musical de la Historia

La taquilla de Norteamérica vibró este fin de semana bajo el influjo de Michael, el biopic que rinde homenaje a la trayectoria y complejidad del Rey del Pop.
El filme dirigido por Antoine Fuqua y producido por Lionsgate se posicionó como fenómeno comercial al recaudar 39,5 millones de dólares el día de su estreno en 3,955 salas, según datos de Box Office Mojo.
Las cifras iniciales proyectan que la película alcanzará entre 90 y 100 millones de dólares al cierre del domingo, superando ampliamente las expectativas.
Con este arranque, Michael establece un nuevo hito en la historia de los biopics musicales, dejando atrás a títulos icónicos del género.
El éxito rotundo de Michael eclipsa las aperturas de cintas como "Bohemian Rhapsody" de 2018, que reunió 51 millones en sus primeros días, y "Straight Outta Compton" de 2015, con 60 millones.
Nunca antes un biopic musical había despertado tal interés en el público durante su lanzamiento.
Esta respuesta masiva del público configura a la película como un referente inmediato del género. Los espectadores parecen rendirse tanto a la memoria de Michael Jackson, como a la ambiciosa puesta en escena que muestra el filme.
Elenco y apuestas interpretativas
Para encarnar al protagonista, el equipo de producción eligió a Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quien asume el reto de interpretar a su tío en la pantalla grande. La familia no solo está representada en la historia sino también en la vida real, lo que aporta una dimensión emocional al proyecto.
El reparto se completa con Nia Long en el papel de Katherine Jackson, Tre’ Horton como Marlon Jackson, Rhyan Hill dando vida a Tito Jackson, Joseph David-Jones como Jackie Jackson y Jamal Henderson interpretando a Jermaine Jackson.
- Prince Jackson compartió que ver a su primo Jaafar interpretando a Michael en la película resultó "un shock emocional"
- "Michael" ha superado las críticas iniciales y muestra un sólido desempeño en la taquilla internacional
- El estreno del filme ha provocado un nuevo foco de atención sobre la familia, encendiendo una disputa entre Janet y Jermaine Jackson