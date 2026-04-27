 Biopic de Michael Jackson: Mejor Estreno Musical de la Historia
Farándula

Biopic de Michael Jackson domina la taquilla y se convierte en el mejor estreno musical de la historia

El filme sobre el Rey del Pop recauda 97 millones de dólares en su estreno, un récord para una película biográfica musical.

Compartir:
Michael, Instagram
Michael / FOTO: Instagram

La taquilla de Norteamérica vibró este fin de semana bajo el influjo de Michael, el biopic que rinde homenaje a la trayectoria y complejidad del Rey del Pop

El filme dirigido por Antoine Fuqua y producido por Lionsgate se posicionó como fenómeno comercial al recaudar 39,5 millones de dólares el día de su estreno en 3,955 salas, según datos de Box Office Mojo.

Las cifras iniciales proyectan que la película alcanzará entre 90 y 100 millones de dólares al cierre del domingo, superando ampliamente las expectativas. 

Con este arranque, Michael establece un nuevo hito en la historia de los biopics musicales, dejando atrás a títulos icónicos del género.

El éxito rotundo de Michael eclipsa las aperturas de cintas como "Bohemian Rhapsody" de 2018, que reunió 51 millones en sus primeros días, y "Straight Outta Compton" de 2015, con 60 millones. 

Nunca antes un biopic musical había despertado tal interés en el público durante su lanzamiento.

Esta respuesta masiva del público configura a la película como un referente inmediato del género. Los espectadores parecen rendirse tanto a la memoria de Michael Jackson, como a la ambiciosa puesta en escena que muestra el filme.

Elenco y apuestas interpretativas

Para encarnar al protagonista, el equipo de producción eligió a Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quien asume el reto de interpretar a su tío en la pantalla grande. La familia no solo está representada en la historia sino también en la vida real, lo que aporta una dimensión emocional al proyecto.

El reparto se completa con Nia Long en el papel de Katherine Jackson, Tre’ Horton como Marlon Jackson, Rhyan Hill dando vida a Tito Jackson, Joseph David-Jones como Jackie Jackson y Jamal Henderson interpretando a Jermaine Jackson.

  • Prince Jackson compartió que ver a su primo Jaafar interpretando a Michael en la película resultó "un shock emocional"
  • "Michael" ha superado las críticas iniciales y muestra un sólido desempeño en la taquilla internacional
  • El estreno del filme ha provocado un nuevo foco de atención sobre la familia, encendiendo una disputa entre Janet y Jermaine Jackson

En Portada

Piden investigación exhaustiva tras supuesta vulneración del portal del Mintrabt
Nacionales

Piden investigación "exhaustiva" tras supuesta vulneración del portal del Mintrab

07:40 AM, Abr 27
Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintlat
Nacionales

Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintla

07:01 AM, Abr 27
Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlánt
Nacionales

Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlán

08:06 AM, Abr 27
Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásicot
Deportes

Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásico

08:58 AM, Abr 27
Luis Enrique: Ningún equipo es mejor que nosotrost
Deportes

Luis Enrique: "Ningún equipo es mejor que nosotros"

07:58 AM, Abr 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFiscal GeneralReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos