 Cineasta Kenneth Müller de Guatemala rumbo a Cannes con 'El Cofre'
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Cineasta guatemalteco Kenneth Müller es seleccionado rumbo a Cannes con su proyecto "El Cofre"

"El Cofre" formará parte de este proceso que incluye mentorías, sesiones de pitch y vinculación directa con la industrial.

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FICG Kenneth Muller,
FICG Kenneth Muller / FOTO:

El cine guatemalteco continúa ganando presencia en el ámbito internacional. El cineasta Kenneth Müller ha sido seleccionado en la primera edición del Fantastic Lab Centroamérica y el Caribe con su proyecto de largometraje "El Cofre", una producción que dirigirá y co-producirá junto al ganador del Oscar, André Guttfreund.

"El Cofre" destaca como una de las propuestas seleccionadas dentro de este importante programa regional, que recibió un total de 55 proyectos provenientes de distintos países de Centroamérica y el Caribe.

De este grupo, únicamente 15 proyectos fueron elegidos para formar parte del laboratorio, lo que posiciona la propuesta de Müller como una de las más prometedoras dentro del género cinematográfico en la región.

El Fantastic Lab Centroamérica es una plataforma enfocada en el desarrollo de cine de género, brindando a los participantes herramientas clave para fortalecer sus proyectos y conectar con la industria internacional.

Como parte del programa, "El Cofre" participará en:

  • Mentorías especializadas
  • Sesiones de pitch
  • Espacios de vinculación con profesionales del cine a nivel global

Estas oportunidades permiten consolidar el proyecto y abrir puertas hacia mercados internacionales, incluyendo su proyección en espacios vinculados al Festival de Cannes.

Impulso al talento guatemalteco

La selección de Kenneth Müller representa un nuevo paso en el crecimiento del cine guatemalteco, evidenciando el talento emergente del país y su capacidad para competir en escenarios internacionales.

La colaboración con el reconocido productor André Guttfreund, ganador del premio Oscar, añade un valor significativo al proyecto, fortaleciendo su desarrollo y proyección.

Kenneth Müller es un cineasta y productor guatemalteco que ha marcado un hito importante en la industria cinematográfica internacional. Nacido en Guatemala, ha dedicado su carrera a explorar y transformar el cine, llevando la visión de su país al ámbito global. Desde sus inicios, ha sido reconocido por su creatividad y su capacidad para captar la atención de audiencias internacionales.

Su carrera despegó con la película 12 Seconds, que debutó en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. La película no solo impactó a los asistentes, sino que también atrajo el interés de grandes empresas de entretenimiento como Fox. Este éxito le abrió las puertas a nuevos proyectos y consolidó su reputación como director y productor de gran talento.

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