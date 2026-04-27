 Instagram Elimina Cuenta de Wendy Guevara con 8 Millones de Fans
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Instagram castiga a Wendy Guevara y elimina su cuenta con más de 8 millones de fans

La popular influencer pierde su perfil en la plataforma en medio del escándalo por polémicos comentarios.

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Wendy Guevara, Wendy Guevara
Wendy Guevara / FOTO: Wendy Guevara

La cuenta oficial de Instagram de Wendy Guevara, una de las figuras más influyentes del entretenimiento en México, desapareció sorpresivamente, dejando a más de ocho millones de seguidores sin acceso directo a su contenido. 

El incidente generó inquietud y una ola de especulaciones, pues la red social era su principal canal de interacción con el público.

Durante la tarde del domingo 26 de abril, los usuarios notaron que el perfil de Wendy Guevara ya no figuraba en la plataforma.

La situación se difundió rápidamente, encendiendo comentarios tanto de preocupación como de sorpresa entre quienes la siguen de cerca.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido ninguna declaración oficial respecto al motivo por el cual su cuenta dejó de estar disponible.

Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías sobre la razón detrás de la cancelación.

Entre las hipótesis más compartidas se encuentra la reaparición de videos antiguos en los que Wendy Guevara y Paola Suárez, su amiga cercana, hacían bromas ligadas a temas delicados relacionados con menores de edad.

Algunos usuarios afirmaron que estos contenidos, publicados años atrás, provocaron indignación y rechazo, ya que abordaban asuntos sensibles.

Pide disculpas

Según los propios videos, se trata de grabaciones de transmisiones en vivo y entrevistas en las que ambas refieren un supuesto gusto por menores.

La difusión de este contenido incrementó los llamados a la cancelación en redes sociales, situación que llevó a Wendy Guevara a emitir una disculpa pública. La influencer declaró:  

"Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años... Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo... yo sé que la gente se molesta... yo pido disculpas a todos".

Foto embed
Wendy Guevara - Instagram

No es la primera vez que Wendy Guevara enfrenta la suspensión de su perfil en Instagram. En agosto de 2023, en pleno auge mediático tras ganar el reality, también perdió temporalmente el acceso a su cuenta, entonces con poco más de 6 millones de seguidores.

En aquella ocasión, ni la plataforma ni la influencer explicaron los motivos ni el proceso para recuperarla.

Hasta el momento, Instagram y la propia Wendy Guevara mantienen silencio sobre el motivo de la nueva suspensión y si podrá recuperar la cuenta o deberá crear un nuevo perfil.

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La influencer se sometió a una dolorosa cirugía estética para estrechar su cintura, generando un debate entre sus seguidores.

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