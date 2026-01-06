Wendy Guevara: Primera imagen tras luxación de costillas

Wendy Guevara vuelve a ser tema de conversación en redes sociales luego de difundirse una imagen que revela el resultado de su última y dolorosa cirugía por luxación de costillas.
En la fotografía, la influencer aparece visiblemente recuperándose, lo que generó una ola de reacciones sobre su estado de salud y los resultados estéticos de la intervención.
La youtuber atravesó complicaciones tras la operación, incluyendo una crisis hipertensiva que la obligó a recibir atención médica de emergencia.
Además, durante una transmisión en vivo, sufrió un episodio de intenso dolor al estornudar, momento en el que estuvo al borde del desmayo, evidenciando lo delicado de su recuperación.
La cuenta identificada como "Tía Sandra" en X (anteriormente Twitter) difundió una fotografía en la que se puede ver a Wendy Guevara dentro de lo que parece ser la cocina de su domicilio.
En la imagen, Wendy usa un top negro y shorts, dejando de lado la faja postoperatoria y permitiendo apreciar el resultado del procedimiento. La posición y el atuendo permiten observar con claridad cómo luce su cintura tras la compleja intervención.
Las reacciones de los usuarios en redes sociales no tardaron en llegar. Algunos expresaron apoyo y comprensión, recordando que Wendy Guevara aún está en proceso de recuperación.
- "Su dinero, su cuerpo, su vida"
- "La veo igual, siento que necesita dieta y alimentación correcta"
- "Pues a los días de su operación ya estaba comiendo pozole"
- "Pues la estafaron"
- "Wendy nunca va a quedar si no corrige su alimentación y actividad física"
- "Creo que no le favoreció, cuesta menos hacer ejercicio y alimentarse adecuadamente"
- "Ay, mana, ¿y la cintura?"
Cirugías estéticas
Integrante del grupo "Las Perdidas", Wendy Guevara ha sido franca sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.
Su historial incluye cirugías de busto, rinoplastia, reducción del ángulo mandibular, adelgazamiento del hueso del mentón y bichectomía, además de otros tratamientos como botox y liposucción de mejillas.
Sin embargo, la cirugía más reciente destaca por el nivel de dolor e impacto físico, ya que combinó una lipotransferencia, reacomodo de busto y la mencionada intervención en las costillas.
La intervención para estrechar la cintura implicó fracturar y reposicionar costillas flotantes, un procedimiento que ha sido tema de debate en redes sociales por su extrema dificultad y el tiempo de recuperación necesario.