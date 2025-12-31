 Roberto Carlos, en observación médica tras una cirugía
Deportes

Roberto Carlos, en observación médica tras una cirugía en Brasil

Roberto Carlos fue ingresado en São Paulo tras detectarse un problema cardiaco durante unos exámenes médicos. Fue intervenido con éxito y permanece en observación.

Roberto Carlos en su paso por el Real Madrid - instagram @oficialrc3
Roberto Carlos en su paso por el Real Madrid / FOTO: instagram @oficialrc3

Roberto Carlos, una de las grandes leyendas del fútbol brasileño y del Real Madrid, fue ingresado recientemente en un centro sanitario de São Paulo mientras disfrutaba de unos días de vacaciones. El exlateral izquierdo se sometió a una intervención médica tras detectarse un problema cardiaco durante una prueba realizada por un trombo que presentaba en una de sus piernas. La rápida actuación del equipo médico fue clave para controlar la situación desde el primer momento.

Según confirmaron fuentes del Real Madrid, el procedimiento se llevó a cabo con éxito y permitió estabilizar el funcionamiento del corazón del exfutbolista. Aunque el diagnóstico generó preocupación inicial, el brasileño respondió bien a la intervención y su estado de salud es considerado estable. Como medida preventiva, permanecerá bajo observación médica durante al menos 48 horas, siguiendo los protocolos habituales en este tipo de casos.

La vida actual de Roberto Carlos

Actualmente, Roberto Carlos desempeña el cargo de embajador del club blanco, institución a la que estuvo vinculado durante once temporadas, entre 1996 y 2007. Durante ese periodo, se convirtió en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas del Real Madrid, destacando no solo por su potencia física y precisión en el golpeo, sino también por su liderazgo y regularidad al más alto nivel competitivo.

A sus 52 años, Roberto Carlos es recordado como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. Campeón del mundo con Brasil en 2002, su palmarés incluye títulos como la Liga de Campeones, la liga española, la Copa América y la Copa Confederaciones, entre muchos otros. Hoy, el mundo del fútbol celebra que el exjugador esté fuera de peligro y espera una pronta recuperación de una figura que dejó una huella imborrable en el deporte.

Gol de Roberto Carlos ante la selección de Francia en 1997. -

