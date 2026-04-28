Cadena Perpetua a Protagonista de 'Danza con Lobos' por Abuso

El actor Nathan Chasing Horse, conocido por su papel en la película "Danza con lobos", recibió sentencia de cadena perpetua en Nevada tras ser declarado culpable de 13 cargos de agresión sexual contra mujeres y niñas indígenas.
La jueza Jessica Peterson dictó la condena luego de que un jurado en Las Vegas llegara al veredicto tras un proceso que se prolongó por 11 días y en el que múltiples víctimas narraron los abusos sufridos.
Las autoridades informaron que la gran mayoría de delitos involucran agresiones sexuales, incluidos casos cometidos contra menores de 16 años.
Chasing Horse, de 49 años, se mantuvo en silencio durante la audiencia mientras escuchaba los testimonios de las denunciantes; posteriormente, al dirigirse al tribunal, rechazó los señalamientos y calificó el proceso de injusto.
La fiscalía aseguró que el actor utilizó su imagen de líder espiritual para ganar la confianza de sus víctimas durante casi dos décadas, especialmente aprovechando su presencia en comunidades indígenas.
"Usted aprovechó la confianza y espiritualidad de estas mujeres y las manipuló para su propia satisfacción", declaró la jueza Peterson al anunciar la sentencia.
Durante el juicio, la fiscal adjunta Bianca Pucci señaló que Chasing Horse tejió una red de abusos que afectó a numerosas mujeres con el paso de los años. Las víctimas acudían a él en busca de orientación espiritual o soluciones de salud y terminaban siendo manipuladas.
Testimonios que marcaron el caso
Uno de los momentos más duros del juicio lo protagonizó Corena Leone-LaCroix, quien relató que tenía solo 14 años cuando Chasing Horse la agredió sexualmente.
Según la fiscalía, el actor le hizo creer que debía perder la virginidad para salvar a su madre enferma de cáncer y la amenazó para que no hablara de lo sucedido.
"No hay forma de recuperar la juventud, la infancia, mi primera vez, mi primer beso ni la graduación que nunca tuve. Me arrebataron la vida que esa niña pudo haber vivido", contó Leone-LaCroix ante el tribunal.
Otra víctima, Siera Begaye, explicó que todavía afronta secuelas físicas tras un embarazo ectópico asociado a la agresión sufrida. "Elijo ver este momento como un nuevo inicio. Recuperaré mi voz y pelearé por el futuro que merezco", expresó.
La sentencia determina que Chasing Horse deberá pasar al menos 37 años en prisión antes de tener derecho a solicitar libertad condicional. Además, el tribunal reconoció 1.184 días de prisión preventiva que el actor cumplió desde su arresto en 2023.
El caso no termina en la justicia estadounidense. Existen denuncias adicionales contra Chasing Horse en Canadá, donde la fiscalía de Columbia Británica reactivó un expediente por una presunta agresión sexual ocurrida en 2018 en las cercanías de Keremeos, el cual había quedado en pausa por el proceso en Nevada. Asimismo, las autoridades de la provincia de Alberta mantienen una orden de arresto activa, a la espera de los resultados de las apelaciones en Estados Unidos.