 Detienen a Érika Herrera por crimen contra modelo Carolina Flores
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Detienen a Érika Herrera por crimen contra su nuera, la modelo Carolina Flores

La presunta feminicida de la exreina de belleza fue ubicada en Caracas, Venezuela tras una ficha roja de Interpol y ahora enfrentará proceso en México.

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Carolina Flores, Instagram
Carolina Flores / FOTO: Instagram

La captura de Érika ‘N’, señalada como la presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, fue confirmada la noche del 29 de abril tras su localización en Venezuela

Su detención se realizó gracias a una ficha roja emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, permitiendo ubicar y arrestar a la sospechosa fuera del país.

Por el momento, la investigación a cargo de las autoridades mexicanas sigue en curso mientras se avanza hacia su extradición.

La localización de la sospechosa fue posible mediante mecanismos de cooperación internacional y una ficha roja de Interpol. Tras confirmar el paradero de Érika Herrera en Sudamérica, las autoridades mexicanas avisaron a la Fiscalía General de la República (FGR), que ahora debe formalizar la notificación a instancias capitalinas para poner en marcha el proceso de extradición por los canales diplomáticos correspondientes.

Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones y expectación en la opinión pública, impulsado por los detalles que han circulado desde el día del crimen.

El asesinato de Carolina Flores

El homicidio de Carolina Flores Gómez, modelo y exreina de belleza mexicana, ocurrió el 15 de abril dentro de un departamento en Polanco, Ciudad de México.

Sin embargo, su esposo Alejandro reportó el crimen hasta el día siguiente, hecho que provocó una oleada de críticas y cuestionamientos en las redes sociales por su demora y reacción ante el ataque.

El periodista Carlos Jiménez difundió un video donde se observa la confrontación previa entre Carolina Flores y su suegra, quien después realizó seis disparos.

En ese material audiovisual, se escucha cómo Alejandro, hijo de la presunta agresora, le reprocha a su madre:

"¿Qué hiciste, mamá?", mientras ella responde que Carolina la enfureció. Posteriormente, Alejandro insiste: "¿Qué te pasa? Es mi familia", a lo que Érika responde: "La familia es mía, tú eras mío y ella te robó".

La familia de Carolina Flores expresó su temor por la seguridad y estado del hijo de la exreina de belleza. Javier Flores, familiar de la víctima, declaró que el niño se encuentra en peligro y cuestionó la capacidad de Alejandro para asumir su rol como padre después de los trágicos sucesos.

"Se le tiene que alejar de ese bebé. El bebé está en peligro... Por su falta de reacción y lo desorientado mental (del padre)", afirmó Javier.

Ante la situación, la familia espera que la madre de Carolina Flores pueda pronto solicitar legalmente la custodia del menor, buscando protegerlo y mantenerlo lo más alejado posible de Alejandro hasta que se esclarezcan los hechos. 

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