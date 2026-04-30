Wendy Serrano, Nueva Elite Mrs Earth Guatemala 2026

Con la presencia de familiares, amigos, invitados especiales y personalidades del ámbito social guatemalteco, Wendy Serrano fue coronada como Elite Mrs Earth Guatemala. La coronación se llevó a cabo el pasado lunes 27 de abril en el restaurante Portal del Ángel, un reconocido espacio de la capital que sirvió de escenario para este histórico momento en el certamen internacional.
La coronación fue presidida por Mykhael Michaels, presidente y director de la organización Mrs. Earth, quien viajó especialmente desde Estados Unidos para imponer personalmente la corona a Serrano. Cabe resaltar que dicho gesto subraya la relevancia que Guatemala ha alcanzado dentro de esta plataforma de alcance mundial.
Michaels estuvo acompañado por Lorena Rosales, directora de Mrs. Earth en Guatemala, quien ha sido pieza clave en el desarrollo del certamen en el país. El certamen Mrs Earth, conocido oficialmente como Mrs/Ms Earth International Pageant, tiene como misión exaltar la esencia de la mujer moderna a través de la fusión de belleza, inteligencia y conciencia ambiental.
Lo anterior, son valores que distinguen esta competencia de otros certámenes de belleza a nivel global. Al recibir el título, Wendy Serrano expresó sus sentimientos con claridad: "Recibo este título con profunda gratitud, amor y pasión; pero, sobre todo, con la responsabilidad y el firme compromiso de ser una voz activa en la conservación del medio ambiente."
Más de la nueva Elite Mrs Earth Guatemala
Sus palabras reflejan el espíritu que define a Elite Mrs Earth Guatemala como una plataforma orientada al liderazgo femenino y la sostenibilidad. Con esta coronación, Wendy Serrano se convierte en la representante oficial de Guatemala ante el certamen internacional, asumiendo un rol de embajadora en temas ambientales y sociales.
Su elección como Elite Mrs Earth Guatemala representa no solo un reconocimiento personal, sino también un posicionamiento del país en el contexto de los certámenes internacionales con enfoque en medio ambiente y empoderamiento femenino.
Con la mirada puesta en la competencia internacional, Wendy Serrano inicia una nueva etapa en la que deberá representar a Guatemala ante delegaciones de decenas de países que integran el certamen Mrs Earth.