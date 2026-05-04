 Sam Smith: El Meme Viral de la Met Gala 2026
Farándula

Sam Smith se convierte en el meme más viral de la Met Gala 2026

Sam Smith apareció en la Met Gala 2026 con un look tan impactante que desató una ola de memes en redes sociales.

Compartir:
Sam Smith, Redes sociales
Sam Smith / FOTO: Redes sociales

La Met Gala 2026 volvió a dejar momentos inolvidables, pero uno de los más comentados fue protagonizado por Sam Smith, quien acaparó la atención en redes sociales tras aparecer con un look tan extravagante que rápidamente se convirtió en meme viral. El cantante, conocido por romper esquemas en la moda, volvió a apostar por una propuesta arriesgada que no pasó desapercibida.

El evento, celebrado el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tuvo como temática "Fashion is Art", una invitación a interpretar la moda como una forma de expresión artística. En este contexto, Sam Smith llevó la consigna al extremo con un atuendo que combinó dramatismo, teatralidad y una estética poco convencional.

Un look que generó conversación

Antes de su aparición oficial en la alfombra roja, el artista ya había captado miradas al lucir un enorme tocado tipo fascinator, una pieza llamativa que elevó las expectativas sobre su vestuario completo. El diseño, en tonos oscuros y con elementos estructurales, fue acompañado por guantes y detalles que reforzaban la teatralidad del conjunto.

Sin embargo, más allá del impacto fashionista, el look generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Usuarios comenzaron a comparar el atuendo con distintos personajes y objetos, dando lugar a una ola de memes que rápidamente se viralizó en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Algunos comentarios destacaban la creatividad del artista, mientras que otros lo tomaron con humor, posicionándolo como uno de los momentos más comentados de la noche. Esta dualidad refleja el espíritu de la Met Gala, donde lo extravagante suele generar tanto admiración como debate.

¿Quién es Sam Smith?

Sam Smith es un cantante y compositor británico que alcanzó fama mundial con éxitos como "Stay With Me", "Too Good at Goodbyes" y "Unholy". A lo largo de su carrera ha sido reconocido con múltiples premios, incluidos Grammy, Oscar y Globos de Oro, consolidándose como una de las voces más influyentes de su generación.

Además de su talento musical, Smith también ha sido una figura clave en la conversación sobre identidad y expresión personal. El artista se identifica como persona no binaria y ha utilizado tanto su música como su imagen pública para promover la diversidad y la inclusión, lo que también se refleja en sus elecciones de vestuario.

Sus looks más controversiales en la Met Gala

Sam Smith no es ajeno a generar polémica en la Met Gala. En ediciones anteriores, ha apostado por atuendos que rompen con los estándares tradicionales de la alfombra roja. Uno de los más recordados fue su aparición en 2023, cuando lució un inflable negro de gran tamaño que dividió opiniones y también se volvió viral en redes sociales.

En otras ocasiones, ha optado por diseños que mezclan elementos teatrales, siluetas poco convencionales y propuestas de moda sin género, consolidando su estilo como uno de los más arriesgados del evento. Para muchos expertos, Smith representa una nueva generación de celebridades que utilizan la moda como una extensión de su identidad artística.

En Portada

Mayo, mes de alta carga vehicular en la capital: Obras, incidentes y Día de la Madret
Nacionales

Mayo, mes de alta carga vehicular en la capital: Obras, incidentes y Día de la Madre

05:19 PM, Mayo 04
Ninguna objeción a la nómina de candidatos a Fiscal General; proceso entra en recta finalt
Nacionales

Ninguna objeción a la nómina de candidatos a Fiscal General; proceso entra en recta final

03:47 PM, Mayo 04
Ligan a proceso a presuntos integrantes de los Piratas de la Muerte por nuevos delitost
Nacionales

Ligan a proceso a presuntos integrantes de los "Piratas de la Muerte" por nuevos delitos

04:21 PM, Mayo 04
Met Gala: cinco extrañas reglas que los invitados deben seguir durante el eventot
Farándula

Met Gala: cinco extrañas reglas que los invitados deben seguir durante el evento

03:05 PM, Mayo 04
Sam Smith se convierte en el meme más viral de la Met Gala 2026 t
Farándula

Sam Smith se convierte en el meme más viral de la Met Gala 2026

05:37 PM, Mayo 04

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos