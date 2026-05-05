Mel Gibson revela fechas de 'La Pasión de Cristo'

Más de dos décadas después del estreno de La Pasión de Cristo, Mel Gibson confirmó oficialmente las fechas de lanzamiento de su esperada continuación titulada La Resurrección de Cristo, un ambicioso proyecto cinematográfico que llegará dividido en dos partes durante 2027.
La primera entrega está programada para estrenarse el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda parte llegará el 6 de mayo del mismo año, en conmemoración del Día de la Ascensión.
Este anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la película original, que en 2004 se convirtió en un fenómeno mundial tanto por su impacto visual como por su narrativa.
Una historia más ambiciosa y espiritual
A diferencia de la primera película, que se centró en las últimas horas de Jesucristo, esta nueva producción abordará los acontecimientos posteriores a la crucifixión, incluyendo la resurrección y otros elementos espirituales más complejos.
Según adelantos del propio Gibson, la historia tendrá un enfoque más amplio y épico, explorando temas como el descenso de Cristo a los infiernos y posibles enfrentamientos entre ángeles y demonios, lo que marcará un giro hacia una narrativa más sobrenatural.
El director incluso ha descrito el proyecto como una experiencia "muy intensa y diferente", lo que ha incrementado la curiosidad en torno al resultado final.
Un elenco completamente renovado
Uno de los cambios más comentados es la renovación total del elenco. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera entrega, no regresará para esta secuela, decisión que responde al enfoque narrativo y al tiempo transcurrido desde la película original.
El papel de Jesucristo estará a cargo del actor finlandés Jaakko Ohtonen, mientras que Mariela Garriga interpretará a María Magdalena. Por su parte, Kasia Smutniak dará vida a María, Pier Luigi Pasino será Pedro y Riccardo Scamarcio interpretará a Poncio Pilato.
Este nuevo reparto busca aportar una visión fresca a la historia, manteniendo la esencia del relato original pero adaptándolo a una nueva generación.
Producción de gran escala
El rodaje de las películas ya comenzó en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde se filmó la primera cinta, y se extenderá a diversas locaciones en el sur de Italia.
Con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares, la producción promete ser una de las más ambiciosas en la carrera de Gibson, apostando por efectos visuales, escenarios imponentes y una narrativa más compleja.
A diferencia de la película original, que fue rodada en arameo, hebreo y latín, esta nueva entrega incluirá el inglés como idioma principal para facilitar su alcance global.
El peso de un fenómeno cinematográfico
La Pasión de Cristo marcó un antes y un después en el cine religioso, logrando recaudar más de 600 millones de dólares a nivel mundial y convirtiéndose en una de las películas más exitosas de su género.
El impacto de aquella producción sigue vigente, lo que ha generado altas expectativas para esta nueva etapa de la historia.