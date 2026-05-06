Anne Hathaway Celebra el Pase del Arsenal a la Final

El Arsenal FC volvió a hacer historia en Europa al clasificar a la final de la UEFA Champions League tras vencer al Atlético de Madrid en una serie que emocionó a millones de aficionados alrededor del mundo. Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención no vino desde el fútbol, sino desde Hollywood.
La actriz Anne Hathaway se volvió viral luego de celebrar efusivamente el pase del club londinense a la gran final del torneo europeo, demostrando una vez más su pasión por el Arsenal.
El conjunto inglés selló su clasificación tras imponerse 1-0 en el partido de vuelta y lograr un marcador global de 2-1, asegurando así su presencia en la final que se disputará en Budapest.
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Anne Hathaway y su pasión por el Arsenal
Aunque muchos la conocen por películas como El Diablo Viste a la Moda, Los Miserables e Interstellar, Anne Hathaway también es reconocida por ser una fiel seguidora del Arsenal.
La actriz ha mostrado en múltiples ocasiones su fanatismo por el club inglés, compartiendo publicaciones relacionadas con el equipo y reaccionando emocionada a sus victorias importantes.
Tras el pase a la final de la Champions League, Hathaway publicó un video donde aparece cantando "North London Forever", himno asociado con el Arsenal, mientras celebraba el triunfo como una aficionada más.
El clip rápidamente se volvió viral y fue ampliamente compartido por fanáticos del club, quienes la consideran una auténtica "gooner", término utilizado para referirse a los seguidores del Arsenal.
El origen de su amor por el club inglés
El fanatismo de Anne Hathaway por el Arsenal no es algo reciente. La actriz contó en una entrevista que todo comenzó gracias a su padre y a la histórica etapa del equipo conocida como "Los Invencibles", cuando el club logró una temporada invicta en la Premier League.
Además, Hathaway ha mencionado en varias ocasiones su admiración por Thierry Henry, considerado una de las máximas leyendas del Arsenal y uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.
Según relató la actriz, una vez que su familia decidió apoyar al Arsenal, ella también quedó completamente ligada al equipo.
Redes sociales reaccionan al video viral
La reacción de Anne Hathaway provocó miles de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios celebraron ver a una estrella de Hollywood viviendo el fútbol con tanta pasión, mientras otros bromearon diciendo que la actriz "sufre y celebra como cualquier aficionado".
Incluso páginas y cuentas relacionadas con el Arsenal compartieron el video, aumentando aún más su viralidad entre los seguidores del club alrededor del mundo.
La conexión entre figuras del entretenimiento y el deporte se ha vuelto cada vez más frecuente, pero pocos festejos han generado tanta simpatía como el de Hathaway.
Arsenal sueña con levantar la Champions
El pase del Arsenal a la final representa uno de los momentos más importantes para el club en las últimas décadas. Después de años buscando regresar a la élite europea, el equipo inglés tendrá ahora la oportunidad de luchar nuevamente por el título más importante del continente.
La final de la UEFA Champions League se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, donde millones de aficionados esperan ver si el Arsenal logra coronar una temporada histórica.
Y mientras los seguidores cuentan los días para la gran final, Anne Hathaway ya dejó claro que estará celebrando cada paso del equipo como una fan más.
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Así llegó Anne Hathaway a la Premiere de 'The Devil Wears Prada 2' en Londres, con una playera del Arsenal ⚽️ 🎥 🏴 Hace poco la actriz expresó sus deseos por que los 'Gunners' ganen la Premier League 🏆 🎥 nushnelson♬ sonido original - ESPN México