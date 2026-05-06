 Eiza González muestra su impresionante figura desde el gym
Farándula

Desde el gym, Eiza González presume su transformada y renovada figura

La actriz mexicana dejó con la boca abierta a sus fans al mostrarse por primera vez con curvas y más tonificada, resultados de duro trabajo para su nueva película.

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Eiza González, Instagram
Eiza González / FOTO: Instagram

Eiza González mostró a sus seguidores el resultado de su intenso régimen de ejercicio y disciplina, luciendo una musculatura definida y una transformación que no pasó desapercibida entre sus más de ocho millones de seguidores en redes sociales.

Sus publicaciones, donde aparece utilizando leggings y un top deportivo, resaltan especialmente sus brazos firmes y una espalda poderosa.

"IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí", escribió Eiza en sus redes, sumando cientos de reacciones entusiastas de sus fans.

Los comentarios no tardaron en llegar con frases como "Esto es fuego", "Trabajadora y disciplinada" y "Bella", reconociendo el esfuerzo y dedicación que ha implicado este cambio.

Esta transformación de Eiza González responde a su preparación para Iron Jane, la nueva película que protagoniza, donde se explora desde distintas perspectivas el mundo del culturismo femenino.

La película narra la historia de Janie John, una mujer que tras vivir una infancia marcada por el abandono y la invisibilidad, encuentra en el culturismo un lugar donde finalmente se siente reconocida. 

"En ese universo el dolor se convierte en poder y los cuerpos no nacen, se forjan", señala la sinopsis del largometraje.

La fama y el impacto que ha logrado Eiza González tras su participación en películas internacionales quedan resaltados al ser portada de la revista Women’s Health, donde reveló su lado más resiliente y fuerte. En esta publicación, compartió cómo este proceso la llevó no solo a una transformación física sino también emocional y mental.

Confesiones sobre salud y autoestima

Eiza González también se sinceró con su público sobre los trastornos alimenticios que enfrentó en la adolescencia.

Ella contó que vivió momentos difíciles, influidos por la presión social y su incursión temprana en el mundo del espectáculo. 

"A los 13 años, había aumentado 13 kilos casi de la noche a la mañana", escribió, destacando el duelo, la pubertad y la confusión que sobrellevaba al mismo tiempo tras la muerte de su padre.

El escrutinio público incrementó su inseguridad. "Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo", expresó.

Ese escenario la llevó a una etapa de profunda autodismorfia y obsesión con su peso, una batalla mental larga y compleja que, según cuenta, marcó su adolescencia y juventud.

Durante una reciente entrevista, Eiza González reveló que fue diagnosticada con endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico. Compartió cómo su cuerpo llegó al límite: 

"Llegó un punto en el que, finalmente, el cuerpo se resquebrajó, y lamentablemente, ese fue mi caso", afirmó. Ahora, la actriz centra su energía en mantener una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicio que le permite sentirse fuerte y estable física y mentalmente.

Para Eiza, transformar su energía desde la autodemanda hacia el cuidado personal ha marcado la diferencia. "Hoy, como mujer adulta, me elijo a mí misma", sentenció, recordando que el camino hacia la aceptación y el bienestar es complicado, pero posible.

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Eiza González - Instagram

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