Príncipe William limpia un baño: Video viral que asombra

Un video del príncipe William realizada durante su año sabático en 2000 ha provocado revuelo en la familia real, al mostrar al heredero británico de rodillas, limpiando un inodoro con guantes de goma durante un voluntariado en Chile.
Personas cercanas a William afirman que el futuro rey está inquieto por la reciente circulación de la imagen en Internet y desea que desaparezca, justo cuando se prepara para asumir un papel público de mayor relevancia.
El príncipe William, de 43 años, reside en Windsor con la princesa Catalina y sus tres hijos, y la foto corresponde a la etapa en que integró un voluntariado en el remoto pueblo de Tortel, en el sur de Chile, tras culminar sus estudios preuniversitarios.
Antes de su experiencia en Sudamérica, estuvo con la Guardia Galesa en Belice como parte de su año sabático, según relataron fuentes a medios británicos.
Las imágenes encontradas, que captan al príncipe William en una tarea cotidiana, reavivó el debate en el Reino Unido sobre el contrapunto entre los orígenes y la imagen actual del monarca en formación.
Malcolm Sutherland, líder de la expedición, recordó que "William se desenvolvió muy bien y, lo que más me impresionó, fue su naturalidad. Él insistía en que lo trataran como a cualquier otro, y así fue".
Sutherland agregó que la acción del príncipe William limpiando baños no fue para las cámaras: era parte real de su labor diaria.
La difusión reciente de la fotografía ha causado incomodidad en el entorno real. Personas próximas a William señalaron que, aunque el momento retratado es genuinamente humano, "contradice la imagen cuidadosamente construida de un futuro monarca en una etapa donde su papel público se redefine".
Esfuerzos por controlar la narrativa
Fuentes del círculo real indicaron que William busca eliminar la imagen de las redes. "Existe la sensación de que este tipo de instantáneas pueden desviar la atención de sus responsabilidades actuales, sobre todo cuando corre el riesgo de ser sacada de contexto", explicaron allegados.
Añadieron que, a pesar de que borrar por completo una foto de internet es complejo, la familia cuenta con recursos de relaciones públicas y herramientas digitales para intentarlo.
El revuelo ha intensificado la preocupación sobre la proyección pública del príncipe a medida que avanza hacia el trono. Voceros del palacio explicaron que crece la conciencia sobre cómo se percibe al príncipe William, y actos comunes como limpiar un inodoro pueden ser malinterpretados o convertirse en el centro de debates sobre la imagen real.