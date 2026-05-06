Chalamet y Bad Bunny se unen a Messi y Beckham en comercial

Bad Bunny, Timothée Chalamet, Messi y Beckham juntos en un mismo comercial. Una marca reconocida lanzó un adelanto cinematográfico rumbo al Mundial 2026 y ya está dando de qué hablar.
La emoción por la Copa Mundial 2026 comienza a sentirse cada vez más fuerte y Adidas decidió encender aún más la expectativa con una espectacular campaña que reúne a figuras de la música, Hollywood y el fútbol mundial en un solo comercial.
La reconocida marca deportiva presentó un adelanto cinematográfico protagonizado por Timothée Chalamet y Bad Bunny, quienes comparten pantalla con leyendas del fútbol como Lionel Messi, David Beckham y Zinedine Zidane, además de varias estrellas actuales del deporte.
El video rápidamente se volvió viral en redes sociales por su estilo visual, su narrativa misteriosa y la impresionante combinación de celebridades internacionales.
Una campaña con estilo de película
El comercial inicia con una conversación entre Timothée Chalamet y Bad Bunny relacionada con el fútbol y una misteriosa búsqueda. El actor le menciona al cantante que debería encontrar "al equipo local que no ha perdido desde 1996", dando inicio a una narrativa cargada de suspenso.
Posteriormente, Bad Bunny aparece conversando con Lionel Messi sobre un equipo que "nunca se ha ido a casa", frase que dejó intrigados a los fanáticos y abrió paso a teorías sobre el verdadero significado de la campaña.
Las escenas avanzan con una estética cinematográfica que mezcla fútbol callejero, imágenes rápidas de partidos y tomas dramáticas acompañadas de música intensa.
Las estrellas que aparecen en el comercial
Además de Timothée Chalamet, Bad Bunny y Messi, la campaña incluye a importantes figuras del fútbol mundial como Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro Del Piero, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Pedri, Raphinha, Florian Wirtz y Santiago Giménez.
También participan Trinity Rodman y otros futbolistas reconocidos internacionalmente, consolidando una mezcla de generaciones y estilos que refleja la diversidad global del fútbol actual.
La aparición de tantas figuras en un solo proyecto ha sido uno de los aspectos más comentados por los usuarios en redes sociales.
Timothée Chalamet y su inesperada conexión con el fútbol
Aunque es conocido principalmente por su carrera en Hollywood gracias a películas como Dune, Wonka y Call Me By Your Name, Timothée Chalamet ha demostrado en varias ocasiones su interés por el deporte y especialmente por el fútbol.
Su participación en esta campaña sorprendió a muchos seguidores, ya que el actor no suele involucrarse frecuentemente en comerciales deportivos de gran escala.
Bad Bunny y su relación con Adidas
Por su parte, Bad Bunny continúa fortaleciendo su relación con Adidas, marca con la que ha colaborado en múltiples lanzamientos de tenis y campañas internacionales.
El cantante puertorriqueño se ha convertido en una de las figuras más importantes para la firma deportiva gracias a su impacto cultural y su capacidad para conectar con distintas generaciones.
En este comercial, el artista no solo aporta presencia musical y urbana, sino también un toque de misterio que encaja perfectamente con el concepto de la campaña.
El misterio de "la nueva leyenda"
Uno de los momentos que más llamó la atención del adelanto ocurre al final, cuando Timothée Chalamet presenta a tres niños llamados Isaac, Ruthie y Clive. Después de esto, aparece la frase: "En mayo nacerá una leyenda".
La escena dejó múltiples preguntas entre los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre si Adidas revelará una nueva figura del fútbol, un equipo especial o algún proyecto relacionado con el Mundial 2026.
Hasta ahora, la marca no ha dado más detalles, aumentando aún más la expectativa.
Adidas calienta motores para el Mundial 2026
Con esta campaña, Adidas demuestra que la Copa Mundial 2026 no solo será un evento deportivo, sino también un fenómeno cultural y mediático de gran escala.
La mezcla de estrellas del fútbol, artistas globales y figuras de Hollywood busca conectar con audiencias de todo el mundo y convertir la previa del torneo en una experiencia mucho más cinematográfica y emocional.
El comercial ya acumula millones de reproducciones y confirma algo: la fiebre mundialista oficialmente comenzó.