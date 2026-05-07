 Nuevo Jesús de Mel Gibson: ¿Jedi? Críticas en redes sociales
Farándula

"¿Un Jedi?" Así luce el nuevo Jesús de Mel Gibson y las redes explotan en críticas

Las primeras imágenes de "La Resurrección" de Mel Gibson ya desataron polémica. Usuarios comparan al nuevo actor que interpretará a Jesús con un Jedi de Star Wars.

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La Resurrección de Mel Gibson, Redes sociales
La Resurrección de Mel Gibson / FOTO: Redes sociales

Las primeras imágenes filtradas de La Pasión de Cristo: Resurrección ya comenzaron a generar debate en redes sociales y uno de los temas más comentados ha sido el aspecto de Jaakko Ohtonen, actor que dará vida a Jesús en la nueva película dirigida por Mel Gibson.

Las fotografías del rodaje rápidamente se viralizaron entre fanáticos del cine religioso y seguidores de la película original de 2004. Sin embargo, lejos de recibir únicamente elogios, el nuevo protagonista se convirtió en blanco de críticas y comparaciones inesperadas.

Muchos usuarios señalaron que su apariencia "parece más de un Jedi de Star Wars" que de la representación tradicional de Jesús en el cine, mientras otros aseguraron que Jim Caviezel sigue siendo insuperable en el papel.

Las imágenes filtradas que encendieron las redes

Las fotografías muestran a Jaakko Ohtonen caracterizado como Cristo durante escenas del rodaje realizado en los estudios Cinecittà de Italia.

El actor aparece utilizando túnicas claras, barba y cabello largo, en un look mucho más estilizado y cinematográfico que el mostrado en la película original. Precisamente este detalle provocó comentarios divididos en redes sociales.

Mientras algunos fanáticos celebraron que Mel Gibson apostara por una imagen diferente y más moderna, otros criticaron duramente el aspecto del actor.

"Parece un Jedi", "Parece personaje de ciencia ficción" y "Jim Caviezel era perfecto" fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular en plataformas digitales.

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La Resurrección - Redes sociales

La inevitable comparación con Jim Caviezel

Uno de los aspectos más discutidos ha sido la comparación entre Jaakko Ohtonen y Jim Caviezel, protagonista de La Pasión de Cristo de 2004.

La interpretación de Caviezel quedó marcada como una de las representaciones más impactantes de Jesús en la historia del cine religioso, por lo que muchos consideran difícil reemplazarlo.

Además de su actuación, la imagen física del actor estadounidense quedó profundamente asociada con el personaje, algo que ahora juega en contra del nuevo protagonista.

Algunos usuarios incluso aseguraron que el nuevo actor "no transmite la misma presencia espiritual" que Caviezel, mientras otros defendieron la decisión de Mel Gibson y pidieron esperar el resultado final de la película antes de juzgar.

¿Quién es Jaakko Ohtonen?

Jaakko Ohtonen es un actor finlandés relativamente poco conocido a nivel internacional, lo que convierte este proyecto en uno de los más importantes de su carrera.

Precisamente, Mel Gibson decidió apostar por un rostro nuevo para darle una visión distinta a la historia y separar esta nueva etapa de la película original.

Aunque no cuenta con una trayectoria tan mediática como otros actores de Hollywood, su elección ha despertado curiosidad entre los seguidores del cine religioso.

La Pasión de Cristo: Resurrección promete convertirse en una producción completamente distinta a la primera entrega.

Según declaraciones previas de Mel Gibson, la historia abordará no solo la resurrección de Jesús, sino también elementos sobrenaturales y simbólicos como el descenso al infierno y enfrentamientos entre ángeles y demonios.

Además, la película utilizará una gran cantidad de efectos visuales y tendrá un tono mucho más épico y fantástico que la cinta estrenada en 2004. La producción incluso será dividida en dos partes, con estrenos programados para marzo y mayo de 2027.

El presupuesto de la nueva producción también ha llamado la atención. De acuerdo con reportes internacionales, ambas películas costarán más de 250 millones de dólares, convirtiéndose en el proyecto más caro de la carrera de Mel Gibson.

Las grabaciones se realizaron durante siete meses en Italia y actualmente la cinta se encuentra en proceso de posproducción.

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