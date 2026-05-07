Rectificación de Condena a Juan Darthés por Abuso a Thelma Fardín

La justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión efectiva para el actor argentino Juan Darthés por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin.
El caso, ampliamente seguido en Argentina y la región, ratifica la sentencia tras el rechazo de los últimos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés, quedando firme la condena impuesta por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región del país sudamericano.
La decisión obliga al actor a cumplir la pena establecida en Brasil, después de una extensa batalla judicial que comenzó cuando Thelma Fardin denunció públicamente los hechos en 2018, revelando que el abuso ocurrió durante una gira internacional de la popular serie juvenil "Patito Feo".
En ese entonces, la actriz era menor de edad y compartía elenco con Darthés, quien hasta ese momento gozaba de reconocimiento en el mundo del entretenimiento.
El proceso judicial avanzó en varios frentes y en 2021 llegó a los tribunales brasileños. Inicialmente, Darthés había sido absuelto en primera instancia en 2023, pero, tras una revisión posterior solicitada por la fiscalía y la parte querellante, el fallo fue revertido y se dictó una condena definitiva.
La reacción y el impacto social
Luego de conocerse la resolución final, Thelma Fardin publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido durante todo el proceso.
"Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", escribió la actriz.
Thelma Fardin también mostró su gratitud a mujeres que compartieron historias similares a la suya, destacando el valor de la sororidad y el acompañamiento colectivo.
"A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle... nos fuimos curando entre todas", agregó, valorando además el apoyo incondicional de su entorno cercano y de su familia en este período difícil.
La investigación sobre Darthés tomó notoriedad tras la denuncia pública de Fardin, quien relató que el abuso se produjo cuando tenía 16 años.