Vadhir Derbez responde a graves acusaciones de abuso sexual

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por abuso sexual en la que una joven de 19 años, quien participó como modelo en un videoclip musical con él, lo acusa directamente.
Sin embargo, el propio actor aseguró públicamente que cuenta con todas las pruebas para demostrar ante las autoridades que no existió ningún tipo de contacto con la denunciante.
En sus primeras declaraciones tras conocerse la denuncia, Vadhir Derbez enfatizó que la situación le resulta sumamente difícil, pero subrayó:
"No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado explique, pero si estoy dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que la paso, solo quiero que esto se clarifique. No pasó nada. Ese es el tema".
De acuerdo con el equipo legal que representa a Vadhir Derbez, el caso comenzó en redes sociales, donde el actor recibió mensajes que le exigían un pago de 350 mil pesos para evitar que se presentara la denuncia por abuso sexual ante las autoridades.
La comunicación llegó a través de plataformas como Instagram y otras redes, en lo que los abogados calificaron como un claro intento de extorsión.
Desde el primer momento, Vadhir Derbez se negó a realizar cualquier tipo de pago, lo que derivó en que los responsables formularan la denuncia formal ante las autoridades.
Según la defensa del actor, detrás de este caso estaría una red de extorsionadores vinculados a una mafia de origen colombiano, en colaboración con grupos delictivos en México.
La versión de los abogados
El abogado Enrique González Casanova detalló que se enteraron del caso a partir de los mensajes extorsivos, no por canales oficiales.
"Nos llega la primera comunicación por Instagram, exigiendo dinero a cambio de no denunciar un supuesto abuso cometido durante la grabación del videoclip en Coyoacán. Jamás otorgamos ningún pago. Después, incluso nos enviaron fragmentos de lo que sería la carpeta de investigación, junto con amenazas de que habría una orden de aprehensión en su contra", declaró el defensor.
La defensa enfatizó que cuentan con información suficiente para identificar la red criminal tras la extorsión y que el caso fue presentado ante las autoridades correspondientes para desmentir cualquier acusación falsa.
La situación generó una ola de comentarios de apoyo para Vadhir Derbez en diferentes plataformas digitales. Muchos usuarios expresaron su solidaridad y confianza en el actor con mensajes como:
- Saldrás adelante!!! Dios está contigo. Vadhir tranquilo eres un ser de luz y no te mereces esto. Bendiciones para ti.
- Mis mejores deseos para que todo se esclarezca.
- Hasta cuando van a permitir que pretendan acabar con la vida de los famosos.
- Creo en Vadhir, un joven muy dedicado a su carrera.
- Actual, cualquiera puede difamar a quien sea, por eso es sumamente importante que si es verdad levantar la denuncia con pruebas.
- El que nada debe nada teme, pobrecito.