Vadhir Derbez y su conexión con una hermosa guatemalteca

Hace unos meses, Vadhir Derbez estuvo en Guatemala como invitado especial de los Premios Estela 2025,  y sorprendió al subir al escenario de la gala. 

El integrante de la familia Derbez interpretó "Latidos", entre otras canciones que forman parte de su repertorio. 

Durante su estancia, Vadhir Derbez recorrió varios de los rincones más emblemáticos de Antigua Guatemala: calles coloniales, iglesias, miradores y puntos históricos.

Aunque en ese momento compartió algunas imágenes en sus redes sociales, recientemente hizo una publicación que acaparó toda la atención

"¿Alguien ya se encontró conmigo en la calle? Si fue así, dime donde...", escribió.

El actor mexicano compartió un video desde Antigua Guatemala lanzando esa pregunta a sus fans; sin embargo, fue la joven que aparece con él quien acapara los comentarios.

En el video se ve cuando una hermosa mujer se acerca Vadhir Derbez para tomarse una foto, él amablemente responde y la sostiene por la cintura.

  • "Dios santo como la tomo de la cintura ,de la mano, me mueroooo ???"
  • "Qué empático eres Vadhir Derbez primero, buscas el spot más adecuado, luego, te cercioras de que no haya nadie que obstruya el fondo de la toma, y al final, le ayudas a hacer una mejor toma y cómo la sostienes.. qué dicha la de ella"
  • "Como que alguien atrajo la atención de Vadhir ??? ?"

Su vida profesional

Durante su niñez Vadhir Derbez participó en varias telenovelas y aprovechó la oportunidad en los números musicales de esas producciones.

Sin embargo, se vinculó con la música de forma profesional desde septiembre del 2016, con el lanzamiento del EP homónimo en el que incluyó temas como Te olvidé, Me haces sentir, Dime y En ti.

Foto embed
Vadhir Derbez - Instagram

Vadhir Derbez también es conocido en el mundo de la actuación y su carrera en esa rama artística comenzó en 1997. Ha participado en obras de teatro, programas de televisión, musicales, películas y series, entre otras.

Con éxitos recientes en Yo no soy Mendoza, que ocupó el primer lugar en Netflix y Par de ideotas que destacó en Amazon Prime, Vadhir se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes y queridos de México y Latinoamérica.

El hijo de Eugenio Derbez ha fusionado sus gustos y pasiones y los ha reflejado en la industria del entretenimiento. En la actualidad continúa con la promoción de su música.

