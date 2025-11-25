Tristeza en Aislinn Derbez: Fallece su madre y comparte mensaje

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, a los 65 años de edad.
Desde la tarde del lunes comenzó a circulan la noticia dejando en shock a decenas de de fans y al medio artístico.
Aislinn Derbez reaccionó a la muerte de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Castrejón Michel. A través de un mensaje en redes sociales publicado la noche del 24 de noviembre, reveló la causa del fallecimiento.
"Agradezco de corazón las muestras de cariño que he recibido", inició en su mensaje compartido en sus historias de Instagram.
"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", explicó sobre la causa de muerte sin revelar más detalles. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor", finalizó su mensaje pidiendo "respeto" y "sensibilidad" en este "momento tan delicado".
Su carrera
La mamá de Aislin Derbez fue una destacada actriz mexicana de doblaje con una extensa trayectoria en la televisión y el cine. Nació el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, inició su carrera en la década de los ochenta y se convirtió en una voz emblemática para el público hispanohablante.
Entre sus roles más memorables se encuentra el de dar voz a Samantha Jones en la popular serie ‘Sex and the City’, un personaje que permitió a los espectadores de América Latina conectarse con la icónica producción.
La ANDI, en su comunicado, recordó precisamente este trabajo: "Su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana ‘Sex and the city’, poder ser escuchados en español".
Su talento también quedó inmortalizado en otras producciones como Tinker Bell (dando vida a la Reina Clarion), ‘Cuentos que no son cuento’ y ‘Santa Cláusula’, dejando un legado significativo en la industria.
Gabriela Michel contrajo matrimonio con Eugenio Derbez, relación de la que nació su hija, la actriz Aislinn Derbez. Aunque su unión concluyó en 1987, ambos mantuvieron una comunicación cordial y una cercanía en torno a la crianza de su hija, como el propio Derbez relató en ocasiones.