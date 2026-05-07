Actividades especiales para disfrutar con mamá en su día

El Día de la Madre en Guatemala se celebra con actividades especiales que buscan reconocer el papel fundamental de las mamás.
En 2026, la variedad de eventos incluye talleres culinarios, conciertos y experiencias únicas como recorridos en tren y espectáculos en vivo.
El 10 de mayo las familias guatemaltecas tienen la oportunidad de elegir entre opciones pensadas para consentir y disfrutar junto a mamá.
Este año, la agenda destaca propuestas que van desde la gastronomía hasta la música, con espacios especialmente diseñados para compartir momentos inolvidables.
- Talleres gastronómicos para compartir en familia
Entre las primeras alternativas se encuentra el taller exclusivo para aprender a preparar risotto en el restaurante La Maison, a cargo del chef Jorge Lazo.
El evento se realizará el 7 de mayo en Zona 10 de Ciudad Guatemala y tiene un valor de Q275 por persona, bajo reserva telefónica.
Por otro lado, quienes prefieren actividades creativas pueden asistir al taller de decoración de mini pasteles en Plaza & Café de Pradera Concepción, el 8 de mayo, con un costo de Q60 y cupo limitado.
- Música en vivo y conciertos para todos los gustos
La música será uno de los principales atractivos con el espectáculo de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Conservatorio Germán Alcántara, el 8 de mayo, donde interpretarán éxitos como "Qué manera de quererte", "Amor eterno" y "Como la flor". Las entradas, con un valor de Q70, estarán a la venta física en el conservatorio.
Otra propuesta musical es el tributo a Alejandro Sanz en la Plaza Bandera de Ciudad Cayalá, programado para el 9 de mayo desde las 16:30 horas y con acceso gratuito. Además, la banda chilena Los Galos ofrecerá presentaciones en distintos puntos de la ciudad y San Bartolomé Milpas Altas a partir del 7 de mayo, celebrando con baladas románticas.
- Experiencias gastronómicas y humor
Para quienes desean combinar la comida con la música, el restaurante Coffee Room en Zona 11 prepara una celebración especial con la participación de Maru Aguilar desde las 18:30 horas del 9 de mayo.
El 10 de mayo, se sumará marimba en vivo para amenizar un ambiente familiar. Las reservas pueden realizarse por WhatsApp. En Santa Lucía Milpas Altas, el restaurante Tataralí organiza un desayuno buffet con trova en vivo el 10 de mayo, donde los asistentes disfrutarán por consumo.
El humor también formará parte de la celebración con el espectáculo "Mami", presentado por el comediante guatemalteco Juan Pablo Amado, que fusiona anécdotas familiares con risas y reflexión.
Recorrido en tren y experiencias para toda la familia
Entre las actividades más singulares destaca el recorrido en tren en el Museo del Ferrocarril, ubicado en Zona 1. El 17 de mayo habrá recorridos a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas, acompañados de rifas, dinámicas, marimba en vivo, spots para fotografías, venta de comida y otras sorpresas. El acceso cuesta Q75 por persona a partir de los cuatro años, con reserva vía WhatsApp.
Estas alternativas permiten a las familias elegir la mejor forma de homenajear a las madres en su día, adaptándose a distintos gustos y presupuestos. La oferta para el Día de la Madre en Guatemala 2026 fusiona entretenimiento, cultura y gastronomía, garantizando espacios para compartir y disfrutar en familia.