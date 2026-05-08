Edgar Vivar 'Señor Barriga' confirma cirugía delicada

El actor mexicano Édgar Vivar, recordado mundialmente por interpretar a personajes icónicos como el Señor Barriga, Ñoño y El Botija, reveló que deberá someterse a una cirugía de alto riesgo debido a complicaciones en su columna vertebral.
La noticia causó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque el propio actor confesó que su edad y sus problemas cardíacos convierten la intervención en un procedimiento delicado.
A sus 77 años, Vivar explicó que ya no puede seguir postergando el tratamiento y que, tras la operación, enfrentará un largo proceso de recuperación.
"Todo se reduce a una palabra: edad"
Durante una entrevista con un medio mexicano, el actor habló abiertamente sobre su estado de salud y explicó que su columna presenta una desviación importante.
"Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna", comentó.
Además, detalló que la recuperación será complicada y requerirá al menos seis meses de reposo absoluto.
El actor reconoció que hasta ahora ha intentado controlar el problema con terapias físicas, pero los médicos ya consideran inevitable la cirugía.
Los problemas cardíacos aumentan el riesgo
Uno de los aspectos que más preocupó a sus seguidores fue la revelación sobre su estado cardíaco.
Édgar Vivar confesó que tiene cinco stents coronarios, condición que hace más compleja cualquier intervención quirúrgica.
"Tengo cinco stents en las coronarias. Con psicoterapia física puedo más o menos sobrellevarlo. Irremediablemente tendrá que ser quirúrgico el tratamiento", expresó.
Aunque no reveló la fecha exacta de la operación, dejó claro que ya no puede aplazar más el procedimiento.
¿Quién es Édgar Vivar?
Édgar Vivar es uno de los actores y comediantes más queridos de la televisión latinoamericana. Nació en Ciudad de México el 28 de diciembre de 1948 y estudió medicina antes de dedicarse completamente a la actuación.
Su carrera cambió para siempre cuando Roberto Gómez Bolaños lo invitó a formar parte del elenco de Chespirito en 1972.
Gracias a su talento y carisma, dio vida a personajes inolvidables dentro de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, convirtiéndose en una figura emblemática de la televisión hispana.
Entre sus personajes más recordados destacan el Señor Barriga, el dueño de la vecindad; Ñoño, el hijo del Señor Barriga; y El Botija, personaje de Los Caquitos.
La trayectoria de Édgar Vivar se extiende por más de cinco décadas en televisión, cine, doblaje y teatro. Además de su trabajo con Chespirito, el actor participó en telenovelas, series y películas mexicanas, además de prestar su voz en proyectos animados y doblajes para Latinoamérica.